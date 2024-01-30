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彰化喬友大樓都更地出售 喊價每坪百萬
彰化火車站前的喬友大樓因火災已拆除，所有權人已成立都更會，有所有權人高掛廣告看板出售，初估有意出售土地達200坪，傳出喊價每坪百萬。不動產業者說，目前行情約每坪80萬元，因為周邊道路狹小，要喊上百萬有難度。
彰化縣建設處說，喬友大樓基地已畫定為都更地區，已組都市更新會，但執行內容如土地整合、所有權人同意比率等，還未送審，更新會得處理貸款、融資等資金問題，後續才能順利推動。
喬友大樓基地面積約408坪，適用實施容積管制前規定，加上自辦都更可獲得1.2倍容積獎勵，去年傳出擬改建為地上27樓、地下4樓住商混合大樓。
喬友大樓原有115名土地所有權人，更新會理事蔡進峰指出，他原本所有的6到9樓旅館與13、14樓，加上5樓所有權人，將一次出售持分，另外1樓與地下一樓等小地主也有意賣地，初期可整合約200多坪。
蔡進峰說，已有建商詢問，更新會31日將開會確認大樓用途，未來若有不同想法，仍可變更。
彰化資深房仲業則說，火車站附近土地行情每坪約80多萬元，超過百萬應不太可能，主要是附近路幅狹窄，停車問題會增加開發成本，大樓施工不易，都會限制土地價值。
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