生人迴避！彰化長者「送肉粽」 沿美港公路送出海

彰化伸港鄉新港村村里辦公室今天貼出公告，這星期五將舉辦一場「送肉粽」送煞科儀，從深夜晚上10點持續到11點30分舉行，也公告路線請有忌諱者在儀式時間避免出入。

新港村長蔡復成證實這個消息，送煞儀式路線從新港路356巷口往左轉新港路再往左轉美港公路，送達伸港出海口，而晚間11時30分法式結束後將送上貨車，並沿途用車載出海口。

經了解，新港村一名長者厭世往生，家屬在2月2日當天舉辦告別式，當天深夜委託禮儀社舉行送煞科儀，為祈「亡者安息、存者安心」，村長貼出送煞公告告知村民留意。不過網友發現路線罕見經過車潮較多的美港公路再送到伸港出海口，村長指出，為降低影響，才會在深夜進行科儀。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下，送往海邊火化放流，主要盛行在彰化沿海地區。

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