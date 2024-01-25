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秀紅包允諾當選後出遊 台中樹義里長當選無效確定

聯合報／ 記者陳宏睿劉柏均／台中報導
台中市南區樹義里長莊郁雄，在選前以萬元紅包約長者出遊，台中高分院判莊當選無效確定。圖／本報資料照
台中市南區樹義里長莊郁雄，在選前以萬元紅包約長者出遊，台中高分院判莊當選無效確定。圖／本報資料照

台中市南區樹義里長莊郁雄前年連任成功，卻遭對手指控選前拿著1萬元紅包向長者開支票，允諾當選後「帶大家坐捷運、吃好料」，選後他依約花費1萬元帶長者出遊、用餐，經台中地院判決當選無效，他不服上訴，台中高分院認定他的行為構成期約賄選，昨判決當選無效確定，將辦理補選。莊郁雄對於判決表示相當冤枉。

本屆樹義里長選舉，候選人均是無黨籍，選舉結果，莊郁雄以3963票順利連任，對手廖國銘獲2443票敗選，選後，廖對莊提起當選無效之訴。  

判決指出，莊郁雄與廖國銘都是台中市南區樹義里第4屆里長選舉候選人，莊獲得連任，但廖國銘指控莊在前年9月7日、16日選舉期間，於福田水資源中心會議室，持1萬元紅包，向前往社區關懷據點上課的長者承諾「帶大家坐捷運吃好料」，還說「選里長要選一對，是選里長也要選里長娘」等語，進行拉票。

莊當選後，同年12月14日、16日，依約招待長者搭乘捷運出遊及用餐，廖國銘指控他已違反選罷法，因此提出當選無效之訴，一審認定事證明確，判莊當選無效，他不服上訴二審。

台中高分院昨宣判，認定莊承諾長者出遊時，在場長者有50人，若以1萬元招待長者，每人花費約200元，金額遠逾一般競選文宣用品的價值，已足以動搖或影響在場長者的投票意向，認定廖國銘提起當選無效之訴有據，駁回莊上訴確定。

台中市選委會表示，莊郁雄的里長任期未滿兩年，依地方制度法規定，將於3個月內辦理補選。

當選無效 台中市 賄選

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