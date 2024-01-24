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曾遭颱風嚴重水淹 大甲孟春里重設側溝改善、月底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
去年颱風曾水淹台中大甲孟春里，市議員施志昌爭取130萬重設側溝改善，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
去年颱風曾水淹台中大甲孟春里，市議員施志昌爭取130萬重設側溝改善，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

去年8月颱風期間，台中市大甲孟春里曾造成嚴重淹水，里長黃湘蓉與里民反映後，台中市議員施志昌向台中市政府爭取側溝改善經費，今天現場會勘工程進度，預計本月底完工。

台中市議員施志昌今天和立法院副院長蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏，台中市養護工程處海線工程隊、大甲區公所與孟春里長黃湘蓉等人到現場會勘工程狀況，預計一月底完工，側溝重設長度182公尺，水溝頂板改善長度94公尺，總經費約130萬。

施志昌表示，中山路二段是大甲溪北開發最早的地區，但幾十年來側溝都未做過改善，這幾年不斷爭取建設局的經費來改善排水設施，之前已爭取經費改善中山路二段西側側溝，這次爭取130萬改善另一側。

里長黃湘蓉說，去年8月颱風淹水嚴重，因為40多年來舊溝排水量不足，這次改善設計上仍有不完美之處，例如民生用管未與新溝整合，周邊住戶有些擔憂，希望設計上能將其納入。

台中市養護工程處股長王為聖表示，此次工程主要是要提升側溝的通水斷面以及增加蓄水量，預計一月底完工，側溝重設長度182公尺，水溝頂板改善長度94公尺，總經費約130萬。而議員和里長建議的部分，會盤點周遭住戶的民生用管，並整合至新的側溝，解決民眾的疑慮。

去年颱風曾水淹台中大甲孟春里，市議員施志昌爭取130萬重設側溝改善，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
去年颱風曾水淹台中大甲孟春里，市議員施志昌爭取130萬重設側溝改善，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市 施志昌 議員 颱風 淹水

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