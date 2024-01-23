陳椒華控台糖涉嫌圖利財團 台中東大開發案全用公有地

時代力量立委陳椒華今天說，位於台中大肚山東麓的農地森林，遭到財團覬覦，預計開發為台中東大科技產業園區，開發基地全數為公有地，而地主涉嫌圖利財團，台糖把農地森林賤價標租給財團，惡化當地生態環境、空氣及交通，引發附近居民反彈抗議。

陳椒華上午與多個環保團體、當地居民在立法院舉行記者會，控訴台糖等地主涉嫌圖利財團、劣化周遭環境，還有空汙抵換的問題，要求重新評估開發的公益性、必要性及合理性。

陳椒華指出，位於台中大肚山東麓、西屯路上端的32公頃農地森林，預計開發為台中東大科技產業園區，大面積毀碳匯換汙染的開發，不僅將增加已經超載的空汙問題，還會惡化基地東側易淹水地區的問題，再加上29.38公頃的開發基地，竟然全數為公有地，地主涉嫌圖利財團。

陳椒華還說，環境部即將公告空汙增量抵換原則，以不同區域的汙染物減量，抵換開發案增量汙染的荒謬，更藉由此案凸顯其荒謬之處。

陳椒華表示，開發單位元富土地開發公司，透過標租取得台糖土地設定地上權，長達20年的權益付出8億元，24公頃的土地平均一年僅40萬元，形同月租只有3萬多元，即可獲得龐大的開發利益，還計畫興建千人住宅區，違反台糖設定地上權「不得興建集合住宅」的通則規定。

陳椒華強調，台糖為國營事業，每年的預算經過立法院審查，土地效益應由全民共享，現在卻把珍貴的農地森林，賤價標租給財團長達半世紀，惡化當地生態環境、空氣及交通，更引發附近居民反彈抗議，「別讓開發單位展延，停止敗家子的行為。」

陳椒華表示，沒有使用的閒置土地，應該移交國產署處理，莫以活化為名，賤租大片土地給財團，任意進行開發獲利，請台糖記取前董事長吳乃仁賤賣土地，遭到判刑的教訓，不要再圖利財團。

環境部大氣環境司科長謝仁碩、環境保護司副司長徐淑芷回應，抵換原則是環境部審查環評，提供環評委員參考使用，不適用於地方政府。國有財產署中區分署副分署長邱傑勤則說，台中榮總、農田水利署的土地，如果沒有公用需求，應該統一移撥國產署。