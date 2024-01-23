快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

陳椒華控台糖涉嫌圖利財團 台中東大開發案全用公有地

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委立委陳椒華上午舉行記者會，指控台糖等地主涉嫌圖利財團，賤價標租農地森林。記者曾吉松／攝影
時代力量立委立委陳椒華上午舉行記者會，指控台糖等地主涉嫌圖利財團，賤價標租農地森林。記者曾吉松／攝影

時代力量立委陳椒華今天說，位於台中大肚山東麓的農地森林，遭到財團覬覦，預計開發為台中東大科技產業園區，開發基地全數為公有地，而地主涉嫌圖利財團，台糖把農地森林賤價標租給財團，惡化當地生態環境、空氣及交通，引發附近居民反彈抗議。

陳椒華上午與多個環保團體、當地居民在立法院舉行記者會，控訴台糖等地主涉嫌圖利財團、劣化周遭環境，還有空汙抵換的問題，要求重新評估開發的公益性、必要性及合理性。

陳椒華指出，位於台中大肚山東麓、西屯路上端的32公頃農地森林，預計開發為台中東大科技產業園區，大面積毀碳匯換汙染的開發，不僅將增加已經超載的空汙問題，還會惡化基地東側易淹水地區的問題，再加上29.38公頃的開發基地，竟然全數為公有地，地主涉嫌圖利財團。

陳椒華還說，環境部即將公告空汙增量抵換原則，以不同區域的汙染物減量，抵換開發案增量汙染的荒謬，更藉由此案凸顯其荒謬之處。

陳椒華表示，開發單位元富土地開發公司，透過標租取得台糖土地設定地上權，長達20年的權益付出8億元，24公頃的土地平均一年僅40萬元，形同月租只有3萬多元，即可獲得龐大的開發利益，還計畫興建千人住宅區，違反台糖設定地上權「不得興建集合住宅」的通則規定。

陳椒華強調，台糖為國營事業，每年的預算經過立法院審查，土地效益應由全民共享，現在卻把珍貴的農地森林，賤價標租給財團長達半世紀，惡化當地生態環境、空氣及交通，更引發附近居民反彈抗議，「別讓開發單位展延，停止敗家子的行為。」

陳椒華表示，沒有使用的閒置土地，應該移交國產署處理，莫以活化為名，賤租大片土地給財團，任意進行開發獲利，請台糖記取前董事長吳乃仁賤賣土地，遭到判刑的教訓，不要再圖利財團。

環境部大氣環境司科長謝仁碩、環境保護司副司長徐淑芷回應，抵換原則是環境部審查環評，提供環評委員參考使用，不適用於地方政府。國有財產署中區分署副分署長邱傑勤則說，台中榮總、農田水利署的土地，如果沒有公用需求，應該統一移撥國產署。

陳椒華 農地 環境部

延伸閱讀

時力批大肚山開發過度要求撤回東大案 中市府：會納意見

陳椒華再質疑新竹建案違法排汙水 建商：請拿出證據

隨黃國昌腳步加入民眾黨？ 陳椒華鬆口宣布卸任的下一步

王婉諭：作為黨主席 必須抵禦消滅時代力量的敵意

相關新聞

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

今年剛滿101歲的「彩虹爺爺」黃永阜今天傳出在家過世消息，黃晚年拿起畫筆彩繪，一筆一畫打造出遠近馳名的彩虹眷村，還曾被國...

彩虹爺爺逝世享壽101歲 慢性病纏身 逝世時義女在側

台中南屯彩虹眷村繽紛亮麗，是台中知名景點之一，高齡101歲的「彩虹爺爺」黃永阜今下午驚傳逝世，南屯區長林秋萬證實彩虹爺爺...

陳椒華控台糖涉嫌圖利財團 台中東大開發案全用公有地

時代力量立委陳椒華今天說，位於台中大肚山東麓的農地森林，遭到財團覬覦，預計開發為台中東大科技產業園區，開發基地全數為公有...

大村葡萄去年受小犬颱風侵襲 此次再來寒流農民嚴陣以待

寒流來襲，彰化縣大村鄉葡萄產銷班班長康正宜表示，目前正值葡萄催芽期，最怕寒害，昨天已先上營養劑和土壤灌水，增加根系健康以...

南投中興新村兒童公園幼童頭破血流 遊憩設施竟未檢驗

南投市一名國小學童在中興新村兒童公園的迷宮嬉戲，撞上脫落磁磚牆頭破血流。南投縣議員簡千翔今天邀請專家檢視遊具。發現鞦韆和...

中市盤點春節魚貨增五成漲16％ 夜市小吃最多漲12％

台中市政府今天舉行市政會議，農業局指出魚貨增加五成、肉品、蔬果供應量都提高三成以上，水果魚貨價格提高，其他還算平實、甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。