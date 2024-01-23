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南投中興新村兒童公園幼童頭破血流 遊憩設施竟未檢驗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
遙遙馬彈簧無安全措施，幼童手一旦被夾住，可能嚴重受傷。圖／簡千翔提供
遙遙馬彈簧無安全措施，幼童手一旦被夾住，可能嚴重受傷。圖／簡千翔提供

南投市一名國小學童在中興新村兒童公園的迷宮嬉戲，撞上脫落磁磚牆頭破血流。南投縣議員簡千翔今天邀請專家檢視遊具。發現鞦韆和搖搖馬都不合規定。簡千翔說，這麼熱門遊憩公園，怎會沒有定期檢驗。若國發會無力處理，也可委託縣府教育處執行，還給孩子安全的遊憩環境。

國發會環境維護組長簡力堅說，對不符規定遊具，在一個月內完成檢修，並和縣府協議執行定期檢修，受傷的學童也會保險理賠，給予應有的保障。

簡千翔說，根據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，2至12歲孩童的遊戲設施，室外遊具和舖面3年檢驗一次，但今天檢查結果，鞦韆坐墊銳角，木板坐墊孩童可能站立，易生危險，鞦韆上方橫桿，不宜有凸出的螺絲；另外，鞦韆安全舖面的長度，應為鞦韆橫軸到地面高度的兩倍，鞦韆舖面安全距離不足，且地墊硬化；兒童最愛的搖搖馬，底下彈簧裸露，萬一孩子手伸進去，後果很嚴重。

簡千翔經營幼兒園，他說，縣府都委請專業技師定期檢查。這座兒童公園假日相當熱門，常見小朋友排隊遊玩，怎會沒有定期檢驗？至於而童在迷宮撞傷額頭縫了五針，遊具專家說，迷宮屬於水泥造景，不屬於遊具範疇。簡千翔說，迷宮是很多人共同記憶，希望國發會能作好維護。

國發會中興新村專案辦公室主任吳文貴說，兒童公園遊戲設施很少發生意外，依據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，有些設施要重新調整，但中興新村屬於文化景觀，各項改建需文資審查，相當困難。兒童公園原本要重新修改遊具符合新規範，至少要封閉很長一段時間，家長都抱怨太不便民，且大多數遊具也加強安全規範，幼兒最多的沙池，沙子固定兩年更換一次。

他說，專案辦公室成立後人力從80多人精簡到50多人，要讓中興新村運作不容易，包括道路、管溝乃至於樹木維護只能儘量委外管理，他也希望公共設施能夠「管用合一」，與縣政府和市公所合作，加強中興新村維護。

中興新村兒童公園幼童玩迷宮撞上磁磚脫落牆壁，當場頭破血流。圖／讀者提供
中興新村兒童公園幼童玩迷宮撞上磁磚脫落牆壁，當場頭破血流。圖／讀者提供
南投縣議員簡千翔邀專家檢驗中興新村兒童公園，發現遊憩設施未依規定檢驗。圖／簡千翔提供
南投縣議員簡千翔邀專家檢驗中興新村兒童公園，發現遊憩設施未依規定檢驗。圖／簡千翔提供

中興新村 簡千翔 南投

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