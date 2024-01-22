環保葬與大地同化塵化 彰化兩鄉鎮推動中1市規畫

身後與大地同化塵土的環保葬觀念越來越普遍，彰化縣溪湖鎮公所爭取補助將興建樹葬區，根據縣政府統計，縣內已有4鄉鎮實施環保葬，一鄉提出申辦事業計畫書，一市規畫中。

彰化縣溪湖鎮公所要推動樹葬，獲縣政府肯定和補助100萬元，期勉建造一處成為全縣示範點的樹葬區，鎮公所已自編500萬元辦理，將在溪湖鎮第一公墓開闢1600平方公尺、2000門的樹葬區，落實鎮長何炳樺建設進步溪湖的政見。

縣政府今天指出，埔心鄉是全縣第一個推動樹葬的鄉鎮，接下來有埔鹽鄉、和美鎮推動花葬，社頭鄉設置環保葬區，目前還有芬園鄉送計畫要推動；無論哪一種葬法統稱為環保葬，都是鼓勵民眾在百年之後能真正回歸大地，與優美自然環境結合一體。

彰化縣的環保葬大多在南彰化，員林市卻付之闕如；市長游振雄說，環保葬需要土地另行畫設，員林市公所將興建生命禮儀廳，旁邊有空餘墓地，市公所將評估規畫為環保葬可行性。