愛心年菜漲價 社福募款缺很大

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
華山基金會服務失能失依失智長輩，每年過年前籌募愛心年菜，今年年菜費用上漲，經費仍有短缺。圖／華山基金會彰化區提供
華山基金會服務失能失依失智長輩，每年過年前籌募愛心年菜，今年年菜費用上漲，經費仍有短缺。圖／華山基金會彰化區提供

農曆新年接近，社福機構籌募年菜善款，不過近期物價上漲，華山基金會今年愛心年菜從原本700元漲到900元，加上服務個案增加，彰化區域所需經費還差6成；彰化家扶中心也發現今年因逢選舉，候選人針對過年捐款暫停，幸好今年過年晚，有較多時間爭取善款。

華山基金會服務失能失依失智長輩，每年過年前籌募愛心年菜，彰化縣站長黃玉芬說，以往的年菜有的須加熱才能食用，對衰弱、行動不便長輩有難度，今年調整部分項目，也加了即食常溫調理包，年菜菜色包括麵線、鱸魚、滷蹄花、麻油雞湯等7菜1湯1元宵一人份，湯圓安排元宵節前遞送，但因成本增加，今年年菜每份900元，費用增加不少。

黃玉芬表示，因老年化，彰化受助長輩比以往增加20多人，今年須募1780份愛心年菜，距離過年不到一個月，還差6成善款，雖然仍有持續的小額捐款，但因整體經費增加，需要比以往更多的愛心捐款才能因應。

彰化家扶中心目前受助戶有1700多戶，因少子化，比起5、6年前1800多戶稍微減少，今年與廠商協調，年菜圍爐5菜1湯，每份1200元，沒有上漲。

彰化家扶中心主任王震光說，今年因逢選舉，原要舉辦大型宣傳活動暫停，也發現過去每年過年都會捐款支持年菜的候選人可能避免爭議也暫緩捐款，善款有限，幾乎靠家扶委員、顧問在企業、社團網路宣傳，接龍認購年菜，幸好今年過年晚，積少成多，緩慢達標。

年菜 捐款 家扶中心 華山基金會 黃玉芬 湯圓 失智 少子化

延伸閱讀

桃園打造年貨大街！公有市場春節特色禮包搶商機 還有機會抽電器

愛心年菜漲價、逢選舉善款暫停 社福機構募款缺很大

網友票選基隆人氣年菜餐廳 基隆市府Podcast節目推薦

桃城年節新玩法 嘉市年貨大街2月3日登場天天抽萬元現金

相關新聞

台中電動車暴增 充電樁不足遭批

台中電動車數量快速成長，但議員指出，充電樁建置速度卻很緩慢，且分布嚴重不均，部分區域僅1座，外埔、大安、石岡區甚至掛零，...

彰化市大埔火葬場案續推 居民：抗爭到底

彰化市公所規畫在彰化市立大埔殯儀館後方，興建設有火葬場的「彰化藝術生命園區」，遭到附近居民強烈抗爭，市公所暫緩向市代會提...

愛心年菜漲價 社福募款缺很大

農曆新年接近，社福機構籌募年菜善款，不過近期物價上漲，華山基金會今年愛心年菜從原本700元漲到900元，加上服務個案增加...

瞄準2026選舉？台中民眾黨連辦4場「小草扎根」里長訓練營

民眾黨台中市黨部備戰2026年五合一選舉，昨晚起舉辦4場的「小草扎根」里長訓練營。台中市黨部主委、台中市議員江和樹說，首...

眼睛一亮！台中市里守望相助隊添新血 8年級女力成「嬌」點

「台中市113年里守望相助隊誓師大會」今在台中市警察局大樓廣場舉行，60隊里守望相助隊伍、計300名隊員齊聚誓師。其中，...

影／車迷注意！武陵農場「經國號」懷舊修復 宛如麵包餐車超可愛

超可愛！台中市和平區武陵農場為已故前總統蔣經國避暑勝地，昔擔任視導武陵農場的八人座福斯廂型車，經大鼎餐飲事業集團董事長戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。