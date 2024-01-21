愛心年菜漲價 社福募款缺很大

農曆新年接近，社福機構籌募年菜善款，不過近期物價上漲，華山基金會今年愛心年菜從原本700元漲到900元，加上服務個案增加，彰化區域所需經費還差6成；彰化家扶中心也發現今年因逢選舉，候選人針對過年捐款暫停，幸好今年過年晚，有較多時間爭取善款。

華山基金會服務失能失依失智長輩，每年過年前籌募愛心年菜，彰化縣站長黃玉芬說，以往的年菜有的須加熱才能食用，對衰弱、行動不便長輩有難度，今年調整部分項目，也加了即食常溫調理包，年菜菜色包括麵線、鱸魚、滷蹄花、麻油雞湯等7菜1湯1元宵一人份，湯圓安排元宵節前遞送，但因成本增加，今年年菜每份900元，費用增加不少。

黃玉芬表示，因老年化，彰化受助長輩比以往增加20多人，今年須募1780份愛心年菜，距離過年不到一個月，還差6成善款，雖然仍有持續的小額捐款，但因整體經費增加，需要比以往更多的愛心捐款才能因應。

彰化家扶中心目前受助戶有1700多戶，因少子化，比起5、6年前1800多戶稍微減少，今年與廠商協調，年菜圍爐5菜1湯，每份1200元，沒有上漲。

彰化家扶中心主任王震光說，今年因逢選舉，原要舉辦大型宣傳活動暫停，也發現過去每年過年都會捐款支持年菜的候選人可能避免爭議也暫緩捐款，善款有限，幾乎靠家扶委員、顧問在企業、社團網路宣傳，接龍認購年菜，幸好今年過年晚，積少成多，緩慢達標。