環團促撤東大案 中市府：納參考

台中大肚山「東大產業園區」昨第2次環評初審，會議前，時代力量立委陳椒華等人質疑大肚山已過度開發，且開發案基地100%為公有地，卻供財團開發私人產業園區，既違反土地正義，也涉嫌圖利廠商，要求市府撤案。環評初審會議昨未通過，決議應補正再審，將進行第3次環評初審。

昨天會議共11名環評委員出席，台中市環保局長陳宏益表示，環評委員要求開發商補充營運期間環境影響減輕或補償作為，以及推估的空氣汙染物排放量總量管制計畫；開發案位於山坡地，滯洪池容量應再擴大，並加強環境生態綠帶與棲地營造。

此外，此開發基地曾在中央環保署做過環評，開發商應補充中央環評委員審查意見並納入，且該基地鄰近中科，應將中科環境與交通衝擊一起納入環評討論。

環評初審會議前，立委陳椒華等人在市府廣場前舉辦會前記者會，陳椒華說，東大產業園區開發案，百分之百為國有土地，卻讓私人開發，涉嫌圖利，且違反「產業園區開發公有地不可超過50%」規定。

陳椒華說，開發案基地台糖土地占81%，但廠商在環評書上卻稱作「私人土地」，台糖是國營企業，怎會是「私人土地」，認為有涉嫌偽造文書、誤導環評通過的嫌疑。

議員吳佩芸說，2021年時，台中國土計畫就已對大肚山區域明定，「土地利用應該要低衝擊開發、生態友善為原則，且不宜任意變更」，如今卻進入環評程序，根本中市府自我打臉，應退回此案。

主婦聯盟台中分會執行委員呂木蘭說，大肚山已過度開發，環境無法負荷，但台中卻仍開倒車，她堅決反對開發計畫，盼留下更多自然森林、養育下一代。

開發商簡報，依國有財產署規定，大面積國有土地不得出售，此案將採公私「以地易地」；另台中市有地依「產業創新條例」規定取得土地，台糖土地則以設定地上權方式。由於預定地受地形與氣候影響，農業生產力弱，西屯路北側經常發生火燒山，管理不易，開闢園區後加強管理，將廣植喬木、綠化環境。

經發局指出，此案是元富土地開發公司依據「產業創新條例」申請設置，目前環評審查作業中，尚未審議都市計畫、可行性規劃報告書。

經發局表示，各界關心環境意見，會依規納入審查參考。