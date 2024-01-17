南投縣美術館興建選定 會展中心不用再當蚊子館

南投縣長許淑華強化南投縣運動和藝文休閒，除了國民運動中心外，也要興建縣立美術館，南投縣立文化局最近已地點遴選和首場公聽會，將利用南投縣工商會展中心腹地，作為縣立美術館興建地點，更希望打造成親子休憩園區，目前正提出興辦計畫、變更用地，趕在今年發包。

南投縣文化局長林榮森說，南投縣立文化中心興建於1982年，原本是全台最早的文化中心，還有8百人的演藝廳，但經過42年時間，建築設施老舊、展覽空間不足，地點和停車不便，演藝廳太小已經不符現在需求。

南投縣長許淑華上任後，積極推動設立國民運動中心，同時也計畫興建縣立美術館，由文化局積極尋找適合興建地點，方便縣民運動、欣賞藝文表演。

林榮森說，美術館有三處選址地點，分別是南投市藍田重劃區、南投縣會展中心及南投酒廠附近土地，規畫公司可行性評估，納入交通、腹地、斷層帶等因素，最終選定會展中心，同時舉辦初步公聽會，獲得多數支持。

林榮森說，會展中心地點適中、腹地廣大，又鄰近南投交流道交通便利。尤其，會展中心除了南投燈會外，平常大型活動不多，經常閒置。新的美術館可和會展中心結合，成為大型休憩園區，提升會展中心使用率，也方便親子隨時到園區休閒活動。

未來縣立美術館將設置可容納1200人的國際級演藝廳及現代化展覽室，以邀請國際級的表演團體演出，各項藝文展覽能集中美術館展出，也有戶外展演及休憩空間，成為親子休憩的最佳場所。