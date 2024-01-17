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梧棲一處排水溝被清出40個啤酒空罐 清除員大喊誇張

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區一處排水溝被清出約40個同品牌的啤酒空罐，梧棲區公所表示，查出亂丟者將開罰。圖／梧棲區公所提供
台中市梧棲區一處排水溝被清出約40個同品牌的啤酒空罐，梧棲區公所表示，查出亂丟者將開罰。圖／梧棲區公所提供

台中市梧棲區一處排水溝被清出40個同品牌啤酒空罐，若沒清出大雨將造成淹水，清理人員大喊誇張，梧棲區公所表示，將加強巡查，亂丟空罐者可依違反廢棄物清理法處1200元至6000元罰款，請民眾勿任意棄置垃圾，共同維護市容整潔。

梧棲區公所表示，梧棲區水溝被棄置啤酒罐案，台中市環保局梧棲區清潔隊今天派員至梧棲區自立路568號前水溝勘查，現場是關連工業區內廠商，經洽詢該廠商，是廠商自行派員清理水溝發現大量啤酒空罐。

今天調閱廠商監視器畫面，未查獲疑似亂丟者，清潔隊已向廠商人員說明，後續如發現類似行為可立即反映，清潔隊將持續加強巡查取締違規亂丟垃圾行為，如經查獲違規亂丟垃圾行為人，將依違反廢棄物清理法第27條，處1200元至6000元罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市梧棲區一處排水溝被清出約40個同品牌的啤酒空罐，梧棲區公所表示，查出亂丟者將開罰。圖／梧棲區公所提供
台中市梧棲區一處排水溝被清出約40個同品牌的啤酒空罐，梧棲區公所表示，查出亂丟者將開罰。圖／梧棲區公所提供

梧棲 廢棄物 罰款

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