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開放免費自採衝擊市場 彰化農民田間公告取代PO網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉大白菜田開放免費自採，採不完的就地耕除。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉大白菜田開放免費自採，採不完的就地耕除。記者簡慧珍／攝影

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冬季裡作蔬菜不只高麗菜便宜，大宗蔬菜之一的包心白菜跌破每公斤交易均價10元，彰化縣竹塘鄉一處1.2公頃包心白菜開放免費自採，採不完的就地耕除；二林鎮吳姓鎮民採滿一車，並表示，市售有些賣1顆5元，雇工採收賠本不如讓人採收。

根據彰化縣溪湖鎮果菜市場公司今天交易行情，包心白菜批發最高價每公斤13.4元、上價11.1元、下價5.5元、均價8.2元；高麗菜最高價每公斤12.5元、上價12.4元、下價7.4元、均價9.9元；雪翠品種最高價和上價都每公斤10元、下價7.5元、均價8.1元。

竹塘鄉這處包心白菜田廣達1.2公頃，包田種菜的農民估計雇工採收划不來，開放免費自採，不限數量，因未事前PO網宣傳全靠口耳相傳，沒出現百人以上同時採摘的盛大場面，但採收量仍逾半。

吳姓鎮民今表示，包心白菜現在市面有些賣1顆5元，便宜到不行，雇工根本無法回收成本，開放自採也賺不了多少，農民還要花時間站田間秤重算錢，索性開放免費送，他採收一車分送親朋好友，包心白菜可製作泡菜、熬高湯、燉白菜滷、涼拌白菜心，可做菜式很多。

二林鎮洪姓農民說，以前開放自採PO網，很多人來撿便宜，排擠市場銷售，被其他農民批評影響市價，因此今年農民多低調不PO網，在田邊放公告牌，靠民眾「好康倒相報」。

彰化縣冬季裡作蔬菜大白菜盛產。記者簡慧珍／攝影
彰化縣冬季裡作蔬菜大白菜盛產。記者簡慧珍／攝影

農民 均價

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