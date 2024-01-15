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YouBike2.0站 前進和平松鶴部落

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中公共自行車站點前進松鶴部落，站點在活動中心旁，山櫻花正盛開，可挑戰體力騎單車賞花。圖／台中市交通局提供
台中公共自行車站點前進松鶴部落，站點在活動中心旁，山櫻花正盛開，可挑戰體力騎單車賞花。圖／台中市交通局提供

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台中市公共自行車YouBike 2.0站點前進和平區松鶴部落，市府在人潮較多的松鶴社區活動中心、谷關立體行車廠設站點，遊客到到谷關旅遊，可挑戰體力騎乘，前30分鐘免費，目前當地山櫻花盛開，騎單車看花賞心悅目。

台中公共自行車站點已達1332站，交通局近期在松鶴部落設站點，須克服遠距離補車、維修等難題，讓公共自行車能在松鶴部落上路，目前正是當地旅遊旺季，吸引遊客騎車欣賞部落風光。

交通局長葉昭甫說，松鶴部落YouBike 2.0' rel='YouBike 2.0' data-rel='/2/190205' class='tag'>YouBike 2.0站啟用，設在人潮較多的松鶴社區活動中心，建置15個車柱，和平區松鶴部落位置特殊，周邊最遠站點為谷關立體停車場，方便遊客轉乘接駁。

市府推薦，到谷關泡湯，可順遊松鶴百年檜木板屋、「林場巷」走看森林鐵路、 德芙蘭步道，還有部落內的懷舊柑仔店，買當地名產與泰雅手作。

和平區長吳萬福說，山區民眾交通以騎機車或搭公車、親友接送居多，交通局在谷關和松鶴設立公共自行車站後，多了代步選擇，前30分鐘免費，在山城遊玩環保節能，他希望能增加更多站點，串聯起台中最高海拔的低碳運輸路網。

交通局指出，山區站點因路途遙遠，補車和維修不方便，松鶴部落和谷關為同一生活圈，車輛配置以該站柱數一半為原則，讓車輛自然調度，採用電子無人自動化管理，提供甲地租乙地還的服務，租賃系統如偵測到車輛問題，人員將立即檢測，並定期進行保養。

自行車 YouBike 2.0 YouBike

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