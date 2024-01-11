快訊

台商回來投票！北京機場返台班機湧人潮 在陸台人：疫情後第一次排這麼久

丹妮婊姐無預警宣布「登記結婚了」 曝黑人男友2周前向她求婚

幕後／宋楚瑜為何挺侯不挺柯？要從2019年5月1日柯宋會談起

台中增21輛電車 交通局：2025台灣大道公車全面電動化

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公車有綠閃電塗裝，容易辨認。圖／交通局提供
台中市公車有綠閃電塗裝，容易辨認。圖／交通局提供

行政院喊「2030年市區公車全面電動化」目標，台中市預計今年上半年增加21輛電動公車，投入305及306號公車，交通局長葉昭甫表示，2025年雙節公車屆齡汰換後，台灣大道可達全面電動化。

交通局指出，台中市鼓勵業者汰換柴油公車為電動公車，輔導業者優先在高載客、高里程路線換電動公車服務，台灣大道路廊去年增加27輛電動公車，完成302、304、323等3線全線電動化，301、303、308、326等路線1月2日後陸續達成。

今年上半年增加21輛電動車加入305路及306路的陣容，海線電動公車添生力軍。持續朝向2025年台灣大道公車全面電動化的目標。

未來推動各區域公車路線電動化，去年12月全線電動化的路線45、99、105及525路都是通勤通學重要路線，銜接捷運綠線、台鐵、高鐵等場站。

葉昭甫說，今年上路的電動公車軟硬體設備升級，全面搭載行動支付驗票機，另設先進駕駛輔助系統(ADAS)，乘車更便利司機能即時掌握路況。

客運業者表示，中央目標2030年公車全面電車化，業者若購車可申請補助，每輛車造價1000多萬中央補助一半，但須選擇政府認證「百分百國產化」的造車廠商，國內僅2家獲認證，產量有限，全台需求1萬多輛公車「需求大於供給」，若要達2030年目標「有困難」。

業者指出，很願意配合減碳政策，但電動公車充電時間長、跑速慢且購車成本高，全市245條路線公車、1000多輛要全數改電動公車，難度頗高。

交通局輔導客運業者爭取中央補助款，並給予電動公車業者路權優先權、電動公車營運補助、推動幹線公車電動化等誘因，鼓勵民眾搭乘大眾運輸及電動公車，達到低碳城市的願景。

公車 台中市 路權 大眾運輸 減碳

延伸閱讀

2024元旦總盤點 中市府：台中建設 龍年大爆發

台中有跨年活動、五月天演唱會 建議避開國道中部路段

北屯及時雨 中市府花6億興建兒童公園地下兩層停車場

台中跨年、五月天演唱會衝擊 交通局「不塞車」攻略看這裡

相關新聞

彰化二林契作好米奪雙金 王惠美稱讚：好好做事有好康

榮獲2023年台灣精饌米獎台灣好米組、有機米組雙金的米屋智農公司，今天席開百桌宴請700多名契作農民及產官學業好友，農糧...

台中增21輛電車 交通局：2025台灣大道公車全面電動化

行政院喊「2030年市區公車全面電動化」目標，台中市預計今年上半年增加21輛電動公車，投入305及306號公車，交通局長...

少子化嚴重 彰基生殖中心協助夫妻去年第四季懷孕率近7成

少子化嚴重，去年全國新生兒人數為13.5萬多人，則是比前一年減少3千多人，再創上新低，彰化基督教醫院生殖醫學中心協助不孕...

免到現場3D上線解構艦艇 數發部新星大賞獎落大葉大學

數位發展部數位產業署「2023 DIGI+ X TCA全球數位新星大賞」得獎名單揭曉，大葉大學跨系合作，跟財團法人船舶暨...

北市歲末年終送暖助弱 再生家具今年起擴大2服務對象

農曆春節將至，不少家戶陸續除舊佈新換家具，台北市環保局「再生家具．讓愛永續」援贈計畫持續推進，服務對象除了原住民、低收入...

台中市政特區人流大 市府斥千萬換4百盞LED路燈護行人

台中市政特區人流量大，又位處台灣大道、文心路口，屬交通樞紐處，中市府為加強行人安全，建設局自去年12月起，編列1150萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。