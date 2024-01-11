台中增21輛電車 交通局：2025台灣大道公車全面電動化

行政院喊「2030年市區公車全面電動化」目標，台中市預計今年上半年增加21輛電動公車，投入305及306號公車，交通局長葉昭甫表示，2025年雙節公車屆齡汰換後，台灣大道可達全面電動化。

交通局指出，台中市鼓勵業者汰換柴油公車為電動公車，輔導業者優先在高載客、高里程路線換電動公車服務，台灣大道路廊去年增加27輛電動公車，完成302、304、323等3線全線電動化，301、303、308、326等路線1月2日後陸續達成。

今年上半年增加21輛電動車加入305路及306路的陣容，海線電動公車添生力軍。持續朝向2025年台灣大道公車全面電動化的目標。

未來推動各區域公車路線電動化，去年12月全線電動化的路線45、99、105及525路都是通勤通學重要路線，銜接捷運綠線、台鐵、高鐵等場站。

葉昭甫說，今年上路的電動公車軟硬體設備升級，全面搭載行動支付驗票機，另設先進駕駛輔助系統(ADAS)，乘車更便利司機能即時掌握路況。

客運業者表示，中央目標2030年公車全面電車化，業者若購車可申請補助，每輛車造價1000多萬中央補助一半，但須選擇政府認證「百分百國產化」的造車廠商，國內僅2家獲認證，產量有限，全台需求1萬多輛公車「需求大於供給」，若要達2030年目標「有困難」。

業者指出，很願意配合減碳政策，但電動公車充電時間長、跑速慢且購車成本高，全市245條路線公車、1000多輛要全數改電動公車，難度頗高。

交通局輔導客運業者爭取中央補助款，並給予電動公車業者路權優先權、電動公車營運補助、推動幹線公車電動化等誘因，鼓勵民眾搭乘大眾運輸及電動公車，達到低碳城市的願景。