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影／合歡山下雨夾霰、路面結冰像被灑了糖砂 上山須加掛雪鏈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺31K至合歡山莊33K路面結冰。圖／公路局中分局提供
合歡山武嶺31K至合歡山莊33K路面結冰。圖／公路局中分局提供

今晨低溫加水氣，合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，武嶺31K至合歡山莊33K路面結冰，公路局表示，為維護用路安全，該路段車輛須限加掛雪鏈通行，管制路段視現況機動調整，民眾上山前務必注意提前確認天氣與路況，並隨車攜帶雪鏈。

公路局指出，今晨低溫結合水氣，經該局派員檢視路況，發現武嶺31K至合歡山莊33K區段道路潮濕結冰，考量行車安全，限定該路段車須加掛雪鏈才能通行，而因高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段後續將視現況機動調整。

松雪樓地區人員表示，今晨6時許，松雪樓一帶降下雨夾霰，小冰珠從天掉落，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂，別具風情，但民眾上山要特別留意路況。

公路局也提醒，依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段，籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人要特別留意。

此外，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，預先規畫旅行備案，並關注氣象預報及道路交通資訊，行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息。

公路局表示，上山前可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」或打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂。圖／林業署南投分署提供
合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂。圖／林業署南投分署提供
合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂。圖／林業署南投分署提供
合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂。圖／林業署南投分署提供
合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂。圖／林業署南投分署提供
合歡山松雪樓一帶降下雨夾霰，路面、邊坡和汽機車等就像被灑了糖砂。圖／林業署南投分署提供
合歡山武嶺31K至合歡山莊33K路面結冰。圖／公路局中分局提供
合歡山武嶺31K至合歡山莊33K路面結冰。圖／公路局中分局提供

合歡山 低溫 武嶺

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