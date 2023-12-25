快訊

蔣萬安就職周年曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

高中校園驚傳濺血！ 高一生遭同學美工刀割喉命危

「叫你媽媽來」！送貨員堅持不讓男童簽收 原因曝光網讚：真正的聖誕老人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者在家可能接到詐騙電話 王惠美：來社區據點免煩惱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮湖東社區照顧關懷據點今天揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮湖東社區照顧關懷據點今天揭牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮最大里湖東里沒場地設置社區照顧關懷據點，鎮公所協調溪湖鎮果菜市場公司提供空間，今天湖東連同大庭、中竹的社區照顧關懷據點先後揭牌運作，讓彰化縣社區照顧關懷據點增加到346個，占全縣村里的58.54%。

每個社區照顧關懷據點揭牌，縣長王惠美都會帶伴手禮祝賀，今天送雞蛋、炊粉和食用油，並鼓勵長者別總是足不出戶，「在家可能接到詐騙電話，不如到社區據點學才藝、唱歌和開講。」縣議員陳玉姬送5箱花生牛奶，並發揮她說四句聯的功力「珍惜就是福，自在就快樂；心轉運就轉，心開福就來。」呼籲長者多參加社區團體活動。

王惠美表示，彰化縣65歲以上長者占比18.6%，溪湖老年人口比16.7%，代表溪湖年輕人口居多，長者要讓年輕人無後顧之憂，就要多到社區照顧關懷據點上課學習新觀念、一起團體運動比較不會退化、失智又能鍛鍊肌肉力量，且長者彼此幫忙和照顧，身體比較健康的照顧行動比較不便的，推廣「善的循環」彼此共好。

溪湖鎮長何炳樺說，溪湖鎮是彰化第五大鄉鎮市，他就任後和鎮公所團隊盤點閒置活動中心和公共場所，積極推動成立社區關懷據點，湖東里沒大型活動場所，鎮公所媒合溪湖鎮果菜市場公司周一休市提供空間，另外兩個里也找到合適地點開辦，他期盼在地企業發揮企業社會責任回饋社區，讓社區長者更健康快樂。

社會處表示，縣長王惠美就任之初的社區照顧關懷據點有150多個，現今倍增，今天揭牌的湖東、大庭的社區照顧關懷據點開放時間為每周一上午8點30分至11點30分，中竹社區照顧關懷據點開放時間為每周二上午8點30分至11點30分，提供關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動。

彰化縣溪湖鎮大庭社區照顧關懷據點今天揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮大庭社區照顧關懷據點今天揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮中竹社區照顧關懷據點今天揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮中竹社區照顧關懷據點今天揭牌。記者簡慧珍／攝影

王惠美 老年人口

延伸閱讀

地方首長執政周年 綠營廣告批藍首長貪污腐敗

藍營中部3女力縣市長合體 抨擊執政黨虧待中部縣市

彰化稻草裝置藝術 王惠美作勢「彈鋼琴」音樂全靠想像

彰化縣長王惠美拚輔選 坦言中央真心換絕情、很鬱卒

相關新聞

中市南區第二座長春公托今營運 王育敏：最好的耶誕禮物

台中市南區除國光公共托育家園，南區第二座長春公托今日開幕營運，再添一處送托好選擇。台中市副市長王育敏表示，台中市「公托倍...

彰化縣長王惠美施政五周年 成果發布短片動之以情

彰化縣長王惠美施政五周年，縣府今年並未按往例辦理公開縣政發布記者會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片，動之以情記...

彰化推智慧校園APP 第一線學校覺得部分功能不便利揭原因

彰化縣推智慧校園，將數位學生證結合電子票證卡片與APP服務，線上系統可記錄學生上下學刷卡、家長推播通知，現在全縣國中小還...

長者在家可能接到詐騙電話 王惠美：來社區據點免煩惱

彰化縣溪湖鎮最大里湖東里沒場地設置社區照顧關懷據點，鎮公所協調溪湖鎮果菜市場公司提供空間，今天湖東連同大庭、中竹的社區照...

解決流浪犬問題 彰化市長林世賢相中這塊土地收容

彰化縣流浪犬安置一直是個燙手山芋，長期以來無法解決，引發民怨。彰化市長林世賢今天舉辦就職五周年記者會，表示市公所已相中縣...

觸摸蘋果、花椰菜就有美妙旋律 瑪利亞基金會音樂治療獲企業贊助

台中市瑪利亞基金會為了協助嚴重肢體與智能限制園生有更多元的感官經驗，規畫了音樂治療計畫，並獲凱基人壽及聯詠科技兩家企業全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。