長者在家可能接到詐騙電話 王惠美：來社區據點免煩惱

彰化縣溪湖鎮最大里湖東里沒場地設置社區照顧關懷據點，鎮公所協調溪湖鎮果菜市場公司提供空間，今天湖東連同大庭、中竹的社區照顧關懷據點先後揭牌運作，讓彰化縣社區照顧關懷據點增加到346個，占全縣村里的58.54%。

每個社區照顧關懷據點揭牌，縣長王惠美都會帶伴手禮祝賀，今天送雞蛋、炊粉和食用油，並鼓勵長者別總是足不出戶，「在家可能接到詐騙電話，不如到社區據點學才藝、唱歌和開講。」縣議員陳玉姬送5箱花生牛奶，並發揮她說四句聯的功力「珍惜就是福，自在就快樂；心轉運就轉，心開福就來。」呼籲長者多參加社區團體活動。

王惠美表示，彰化縣65歲以上長者占比18.6%，溪湖老年人口比16.7%，代表溪湖年輕人口居多，長者要讓年輕人無後顧之憂，就要多到社區照顧關懷據點上課學習新觀念、一起團體運動比較不會退化、失智又能鍛鍊肌肉力量，且長者彼此幫忙和照顧，身體比較健康的照顧行動比較不便的，推廣「善的循環」彼此共好。

溪湖鎮長何炳樺說，溪湖鎮是彰化第五大鄉鎮市，他就任後和鎮公所團隊盤點閒置活動中心和公共場所，積極推動成立社區關懷據點，湖東里沒大型活動場所，鎮公所媒合溪湖鎮果菜市場公司周一休市提供空間，另外兩個里也找到合適地點開辦，他期盼在地企業發揮企業社會責任回饋社區，讓社區長者更健康快樂。