福壽山和武陵農場結霜美景 遊客在白色世界驚喜歡呼
高山氣溫低，福壽山農場和武陵農場今天清晨都降到零度溫度，二處農場的草皮區都結成霜，成白色世界，遊客驚喜發現拍照，農場提醒，白天太陽照射下，結霜美景可能在中午前消失。
福壽山農場今天早上在臉書粉專貼上草皮結霜美景，提醒遊客拍照時小心草皮會滑，山上氣溫低，要注意保暖，農場表示，今天清晨農場最低溫到零度，場部和露營區的草皮都結霜，今天上午11點前，日照下結霜可能消溶。
福壽山農場表示，農場目前有梅花陸續綻放，花開約近二成，白色和紅色梅花都有，預計下月是盛開期，花開到農曆過年前，2月中旬櫻花接替開花迎賓。
武陵農場表示，高山氣溫低，該農場今天清晨也有草皮和植物結霜，天氣稍微回暖，場內蠟梅也已經全面綻放，陽光下蠟梅花瓣更顯蠟質，透明漂亮，蠟梅主要區域在茶莊旁。
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