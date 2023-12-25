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福壽山和武陵農場結霜美景 遊客在白色世界驚喜歡呼

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場今天清晨結霜，草皮成白色美景，遊客驚喜拍照。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天清晨結霜，草皮成白色美景，遊客驚喜拍照。圖／福壽山農場提供

高山氣溫低，福壽山農場武陵農場今天清晨都降到零度溫度，二處農場的草皮區都結成霜，成白色世界，遊客驚喜發現拍照，農場提醒，白天太陽照射下，結霜美景可能在中午前消失。

福壽山農場今天早上在臉書粉專貼上草皮結霜美景，提醒遊客拍照時小心草皮會滑，山上氣溫低，要注意保暖，農場表示，今天清晨農場最低溫到零度，場部和露營區的草皮都結霜，今天上午11點前，日照下結霜可能消溶。

福壽山農場表示，農場目前有梅花陸續綻放，花開約近二成，白色和紅色梅花都有，預計下月是盛開期，花開到農曆過年前，2月中旬櫻花接替開花迎賓。

武陵農場表示，高山氣溫低，該農場今天清晨也有草皮和植物結霜，天氣稍微回暖，場內蠟梅也已經全面綻放，陽光下蠟梅花瓣更顯蠟質，透明漂亮，蠟梅主要區域在茶莊旁。

福壽山農場今天清晨結霜，草皮成白色美景，遊客驚喜拍照。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天清晨結霜，草皮成白色美景，遊客驚喜拍照。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天清晨結霜，草皮成白色美景，梅花也陸續綻放。圖／福壽山農場提供
福壽山農場今天清晨結霜，草皮成白色美景，梅花也陸續綻放。圖／福壽山農場提供

武陵農場 福壽山農場 梅花

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