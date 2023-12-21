王育敏盼中捷藍線中央「多費心」 蔡其昌批勿政治口水

行政院長陳建仁今到沙鹿火車站，視察海線鐵路雙軌化計畫，捷運藍線核定進度也成藍綠戰場。副市長王育敏呼籲中央，捷運藍線「多費心」，台中市民都在等動工。立法院副院長蔡其昌批，「盧市長一直拖，交卷不一定就寫對」，專業問題盡快解決，不要整天政治口水。行政院長陳建仁說，若經費、技術問題解決，就會盡快核定。

中市交通局長葉昭甫表示，經費部分1600多億，市府已經負擔900多億，只有負擔比例更多，沒有更少，共站、共構問題，技術上可克服，核定後續設計、工程技術層面是分開的，不會是綜合規畫卡住關鍵，讓案子加速核定進入下階段，才能盡速發展。

王育敏說，希望捷運綠線、藍線核定，要麻煩行政院多費心，台中市民都在等動工，捷運藍線是台中捷運大動脈，從火車站一路到梧棲，非常重要，希望院長能給好消息，盡快通過，讓捷運藍線早日動工。

蔡其昌痛批，「盧市長一直拖，交卷不一定就寫對」，送了報告中央審查，專家說，沙鹿車站把林佳龍舊路線改到台灣大道上，但沙鹿陸橋在二樓，捷運走台灣大道也在二樓，要讓一半路廊給捷運，四線道變兩線道，不會塞車塞爆嗎？這叫專業交通問題，講了又不改。

蔡其昌再批，專業問題趕快解決，不願意整天罵人 ，找行政院長來，藍營來踢館，不來說綠營民代不夠力，整天政治口水鬥爭，海線就是這樣耽誤的。台中市就一起合作，專業問題解決，多出的錢，中央能出盡量出。