彰化員榮醫療體系獲獎 運用AI、BI醫療 腦波檢測輔助憂鬱 腸胃病治療

彰化縣員榮醫療體系員榮醫院運用AI、BI協助醫療，榮獲2023年兩項SNQ國家品質標章，獲獎的「運用智能化腦波測量輔助心理健康評估系統」對於現代人在壓力下所呈現的腦波檢測，於評估治療焦慮、失眠、憂鬱等身心狀況極有幫助。

員榮醫療體系總院長張克士與獲獎的副院長涂川洲、藥劑科主任劉孟基三人昨天領獎，張克士說，員榮醫療體系近四年已獲得共十四項SNQ國家品質標章，是多年來結合人工智慧科技與人性化溫馨照護病患的成果，希望提供病患更高品質的醫療服務。

涂川洲以「運用智能化腦波測量輔助心理健康評估」獲獎，涂川洲說，當人們長期處於壓力環境下，可能面臨生理、心理各種健康問題，包含頭痛、消化不良、睡眠品質受影響、罹患心臟病和中風的風險增加，及情緒上焦慮不安，會衍生身心科症狀與疾病，壓力所導致的健康風險需要被正視。

涂川洲說，腦波壓力評估系統(Stress EEG Assessment System)即為測量長期壓力指數的運算儀，運用AI運算習得腦波特徵，並進行特徵抽取分析，產出壓力腦波分布圖示，提供客觀、可量化的壓力評估指數，檢測過程並搭配焦慮自我評估量表，協助專業醫療人員進行個案心理健康篩檢評估，是臨床上相當得力的AI幫手。

員榮醫療體系經由流程整合後，也運用於腸胃科疾患個案、健檢個案、身心科疾患個案以及COVID-19確診者整合照護個案，已執行上百例臨床個案輔助評估，除幫助早期篩檢出高風險個案外，更提供對個案更適切的抗憂鬱、抗焦慮藥物使用的調整輔助建議。

劉孟基則以「員榮藥方便，以BI智能科技優化行動藥事，結合社區衰弱篩查的創新服務」獲獎，此項服務針對拿慢性處方箋、行動不便或65歲以上的高齡患者。讓藥師們運用BI（Business Intelligence）智能科技，分析最佳路線後將藥品直接送達患者家中。也設就近定點領藥服務，並可同時提供對衰弱症及肌力症的篩檢，再進一步由神經內科、骨科及家醫科會診，提早協助改善。