彰化社頭生育獎勵金明年再加碼 一萬元起跳

即將迎接新的一年，彰化縣社頭鄉加碼社會福利，從明年起第一胎生育獎勵金將從6千元提高到1萬元，第二胎1萬5千元，第三胎則翻倍到2萬元，還有重陽敬老金也加碼500 到3600元不等；北斗鎮65歲以上低收入戶則加發一千元敬老禮金。

社頭鄉公所24日耶誕夜晚間7時將在社頭火車站前廣場舉辦社頭鄉長蕭浚二就職周年暨社頭觀光行銷活動，將有大型花燈「蟠龍獻瑞」燈光秀，也配合廣場聖誕樹及周邊街景燈飾，舉行點燈儀式，當天下午4時起即有街頭藝人、魔術、造型氣球等表演外，鄉長蕭浚二將和大家一起過耶誕節，也將報告施政成果。

蕭浚二將宣布從明年起生育獎勵金和重陽敬老金都將加碼，預算也已在日前鄉代會定期會通過，明年元旦起開始實施，以往社頭鄉生育獎勵金每胎6千元，從明年起第一胎生育獎勵金將提高到1萬元，第二胎1萬5千元，第三胎2萬元，社頭鄉近年每年新生兒約400人，生育獎勵金經費將從今年的330萬元提高到明年525萬元。

以往社頭鄉65歲以上長輩只能領到縣府1千元重陽敬老金，80歲以上社頭鄉加發600 到1千元不等禮金，明年起社頭鄉65歲以上長輩加發500元禮金，80歲長者原發600元調高至1千元，90歲原1千元調高至1600元，百歲則加碼到3600元。

少子化問題嚴重，各鄉鎮公所努力加碼生育津貼，鼓勵「增產報國」，北斗鎮前鎮長李玄在原希望將生育禮金從1萬元起跳，直接提高到3萬元起跳，3胞胎10萬元，但今年提案被鎮代會打回票，目前北斗鎮是第1胎生育禮金1萬元，第2、3胎2萬，第4胎以上3萬，雙胞胎6萬。

新任北斗鎮長顏宏霖說，北斗目前不會再提高生育禮金，因為北斗鎮生育禮金相較其他鄉鎮算名列前矛，經費應該用於更多其他建設上，例如興建風雨球場、汰換老舊清潔車等，不過明年起北斗公所也有加碼弱勢族群的福利，65歲以上低收入戶則加發一千元敬老禮金。