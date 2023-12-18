空品惡化仍出國考察挨批 中市府稱取經星國焚化爐

台中空氣品質惡化，今天有市議員指出，去年選舉，台中PM2.5濃度12.9微克，優於國家標準，今年空品惡化未達標準，卻安排出國考察；中市府表示，考察新加坡焚化爐，參考空品改善方法。

台中市議會今天召開定期會，審查113年總預算，台中市政府明年在環保空污基金編列新台幣36萬1000元國外旅費，預計到新加坡考察。

民進黨台中市議員楊典忠表示，去年選舉前，市府發布新聞稿指出，推動「藍天白雲行動計畫」，利用科技執法改善空品；依環保署資料，台中PM2.5濃度12.9微克，已達國家標準15微克以下，成為中南部第1個達標縣市，相較4年前107年同期19.1微克，改善率達32%。

他說，台中市今年空氣品質變得很差，今年112年1月至11月，環境部測站PM2.5平均為15.7微克，相較去年同期（111年1月至11月）的13.0微克，增加2.7微克，台中空品惡化率達20.7%，又已超過國家標準15微克。

楊典忠說，去年沒有編出國旅費，空氣品質可在15微克以下，今年空氣品質變差惡化，明年卻要出國訪新加坡，實在不合理，應予刪除，等台中空品改善後，再計畫考察精進成效。

時代力量台中市議員吳佩芸也要求，今年空品不良日遽增情況下，環保局應先檢討從既有「先進國家治理經驗」中參考，如何降低空品不良日數，建議刪除這筆出國考察費。

台中市政府環保局長陳宏益表示，新加坡在空品改善做得很好，預計前往考察大士焚化爐，此焚化爐垃圾處理量1天可達3000噸以上，台中市3個焚化爐總量僅為2700噸以上，也將了解新加坡裕廊石化專區如何管理油槽、揮發性物質。