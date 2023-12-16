新社排水溝改善完工 中市府調整工法守護「台灣白魚」

台中新社湳堀排水溝去年遇強降雨，排水量不足導致附近路面淹水，但改善範圍涉及二級保育魚類「台灣白魚」棲息地，農業部水保署出資450萬預算，水利局採截流設施，改新增2百公尺排水箱涵，增加雨水收集、排水容量，減少淹水情況，也保護白魚棲息環境。

水利局表示，此次工程事前也邀相關單位，說明排水改善方案，並請生態專家提供寶貴意見，同時也委託專業生態團隊，先將白魚移置，以避免工程影響棲地，也減少河道干擾。

「台灣白魚」又稱「台灣副細鯽」，目前已知棲地為南投埔里、台中新社部分河川上游乾淨河段，喜歡棲息於水深30至100公分處，具群居性，分布地狹隘，近期因開發、農要、除草劑等污染毒害，數量劇減，2009年政府公告為真會稀有保育類野生動物。