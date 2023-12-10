「台中城市半馬」疫後歸來 1.4萬人報名市府廣場爆滿

「台中城市半程馬拉松」因疫情暌違3年，今天在市政府前廣場舉行，近1萬4千名跑者參與。這場路跑部分報名費28萬捐予臺中市政府社會局，以「運動做公益的力量」回饋社會。

今年賽事路線經台中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等地標，飽覽台中發展軌跡。

「台中城市半程馬拉松」由市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會合辦，理事長林正雄說，這是全台第一個舉辦「自願性碳中和」路跑的協會團體，透過支持在剛果雨林的碳權專案實踐綠行動，該專案復育森林保護瀕危動物。通過活動，呼籲社會積極響應對抗氣候變遷、深化自然環境與生物多樣性的意識，達成2050淨零排放的目標。

「自願性碳中和」的意義，「碳中和」是指「二氧化碳排放量與移除量互相抵銷」。不只是全球層次，也可以是國家、企業體、個人做到碳中和。例如企業體可以自願購買其他單位的碳減量努力成果，藉以抵銷自身的碳排放，達到碳中和的目的。

台中市不動產開發公會運動主委陳梓銘說，這場路跑活動紀念衫及完跑提袋採用寶特瓶環保回收紗製作，手冊及成績證明無紙化，補給站紙杯也採用無淋膜紙杯，希望為愛護地球盡一份心力。