彰化曼黛瑪璉廠拍3天內衣99元起 民眾大排長龍搶便宜

彰化縣員林市在地企業「曼黛瑪璉&瑪登瑪朵廠慶嘉年華」今起一連三天登場，推出99元內衣折扣價，滿額還可抽萬元現金、iPhone15，在物價節節上漲、通膨壓力下，許多民眾把握一年一度搶便宜的時刻，吸引民眾大排長龍湧入搶購。

又到年底廠拍熱季，曼黛瑪璉位於員林市員草路廠品今天一早就湧入排隊人潮，在熱力十足的美式啦啦隊員化身粉紅芭比熱舞下開場，也有貼心男士陪著女友和妻子前來搶便宜，場面熱鬧。

今年除了推出佛心價99元內衣，年年人潮爆滿的超值福袋專區，每袋168元內有價值超過2千元的福袋，還有機會抽中行李箱等大獎。A區新品內衣褲任2件8折、正品買一送一，及最熱門的3套1680組合，滿3500元還可現抵688元；超值B區則是小資女不能錯過的搶購專區，內衣最狂折扣單件只要99元，現場也有男褲、保暖衣、運動類型等萬件商品。

廠區戶外也打造粉紅芭比派對造景，經典吧檯、芭比小屋、粉紅電話亭，讓大家可以拍網美照，周六有Baby Shark帶領小朋友們唱跳互動嗨翻海底世界，下午則邀請員東國小太鼓隊活力助陣，周日則有東山國小舞蹈社、員林國小音樂班等表演。