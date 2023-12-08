高美濕地圍公共藝術品 遊客被迫縫隙中賞景

台中市府在高美濕地遊客中心草坪上設置公共藝術作品「美麗的蟹逅」，但廠商去年設露營區後，公共藝術品卻被圍起來，並掛上非貴賓勿入的牌子，遊客只能從縫隙中遠觀；議員批評，公共藝術設置的地方，怎能限制一般遊客觀賞、拍照，完全喪失公共性與公益性，要求市府檢討改進。建設局長陳大田表示，市府會協調業者，將公共藝術與行銷高美濕地露營區之間達到雙贏。

民進黨議員楊典忠今質詢說，清水高美濕地遊客中心草坪上的公共藝術品「美麗的蟹逅」，作品經費高達223萬元，建設局去年核准委外廠商經營露營區，業者卻把公園內的大草坪用圍籬圍起來，作為營業空間，門口還掛著非露營區貴賓請勿進入的牌子，公共藝術品成為露營區藝術品，民眾只能從圍籬或縫隙中看到螃蟹的蟹螯。

楊典忠說，公共藝術品應該提供所有民眾觀賞、拍照，而不是只能遠觀那支蟹螯，限制只能花錢的貴賓才能入內觀賞公共藝術品，完全喪失公共性與公益性，他要求市府檢討改進。

另外，公共藝術作品「美麗的蟹逅」為不鏽鋼材質卻生鏽，楊典忠要求，市府在公共建設或附屬設備、公共藝術品，有使用金屬或不鏽鋼材質的部分，都要注意材質證明，並加強督導審查。

台中市長盧秀燕說，既然做了，圍起來看不到就「太可惜了」。建設局長陳大田表示，市府會協調業者，將公共藝術與行銷高美濕地露營區之間達到雙贏。