小熊藝術村續留台中外埔現曙光？農業局提兩方案協商

台中外埔花博園區的小熊藝術村農創園區，爆出業者稱農業局「官僚」自行停業，民進黨關心藝術村去留。農業局長張敬昌說，已進入協商，市府提兩方案，一依契約針對智農館變更使照；二維持原溫室狀態撤走廠商後來裝的設施，他也希望小熊藝術村留在台中。

號稱亞洲最大泰迪熊館藏量的「關西小熊博物館」從新竹移至台中外埔花博館，負責人周華文宣布拒繳隔年權利金，抗議新竹縣府未積極改善館舍嚴重漏水，導致營運困難，疫情衝擊下不給業者實質紓困，要求照繳權利交，周決定「以戰止戰」，循法律途徑向縣府討公道。

移師台中，成立小熊藝術村農創園區11月1日突傳停業，發聲明指台中市政府官僚，未積極協助改善館舍環境例如漏水及公廁，宣布停業。

施志昌質詢問為何業者會發出指責市府官僚的聲明？契約有要求必須設置履約爭議委員會，目前農業局是否有與業者協調？如業者要放棄合約，接下來就是訴訟，結果雙輸。

張敬昌說，此案因業者未依契約變更花博智農館使用執照，但內部已變更的並正式營運。因變更使照須再投入更多經費，業者裹足不前。

農業局已釋出很大的善意與業者協調，且提出兩方案，第一依契約，針對智農館使照變更；第二不須變更，維持原本溫室狀態，但須撤走廠商後來裝置的設施，也能正式營運。他個人也希望合約繼續履行。

施志昌說，為發展甲安埔觀光，小農藝術村農創園區有全世界或亞洲獨有的泰迪熊，期待農業局協助，讓業者能留在台中。

施志昌另指出，今年6月觀旅局說短期委外經營，但至今零進度？大安媽祖文化園區基座花6億，外埔花博園區12.5億，加起來共18.5億的建設恐繼續荒廢，浪費稅金。

他提醒，雕像的設置還要花兩年也會影響廠商進駐的意願，若一直拖延，廠商就會繼續觀望。

觀旅局長陳美秀說，觀旅局努力搶時間，原本促參可行性規劃需兩年，觀旅局努力縮短到一年，雕像設置與長期促參同步進行，期待明年順利委外經營。