快訊

曾格爾家被法拍 名律師開戰：拿宋徽宗瓷器來擋不好嗎？

獨／康建生技槍殺4人…李鴻淵一審判死 二審今再判死

4年前「京阿尼縱火案」釀36死 檢方要求對被告青葉真司判處死刑

小熊藝術村續留台中外埔現曙光？農業局提兩方案協商

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中外埔花博園區的小熊藝術村農創園區11月1日宣布停業，議員施志昌（右）、林祈烽希望市府圓滿協。記者陳秋雲／攝影
台中外埔花博園區的小熊藝術村農創園區11月1日宣布停業，議員施志昌（右）、林祈烽希望市府圓滿協。記者陳秋雲／攝影

台中外埔花博園區的小熊藝術村農創園區，爆出業者稱農業局「官僚」自行停業，民進黨關心藝術村去留。農業局長張敬昌說，已進入協商，市府提兩方案，一依契約針對智農館變更使照；二維持原溫室狀態撤走廠商後來裝的設施，他也希望小熊藝術村留在台中。

號稱亞洲最大泰迪熊館藏量的「關西小熊博物館」從新竹移至台中外埔花博館，負責人周華文宣布拒繳隔年權利金，抗議新竹縣府未積極改善館舍嚴重漏水，導致營運困難，疫情衝擊下不給業者實質紓困，要求照繳權利交，周決定「以戰止戰」，循法律途徑向縣府討公道。

移師台中，成立小熊藝術村農創園區11月1日突傳停業，發聲明指台中市政府官僚，未積極協助改善館舍環境例如漏水及公廁，宣布停業。

施志昌質詢問為何業者會發出指責市府官僚的聲明？契約有要求必須設置履約爭議委員會，目前農業局是否有與業者協調？如業者要放棄合約，接下來就是訴訟，結果雙輸。

張敬昌說，此案因業者未依契約變更花博智農館使用執照，但內部已變更的並正式營運。因變更使照須再投入更多經費，業者裹足不前。

農業局已釋出很大的善意與業者協調，且提出兩方案，第一依契約，針對智農館使照變更；第二不須變更，維持原本溫室狀態，但須撤走廠商後來裝置的設施，也能正式營運。他個人也希望合約繼續履行。

施志昌說，為發展甲安埔觀光，小農藝術村農創園區有全世界或亞洲獨有的泰迪熊，期待農業局協助，讓業者能留在台中。

施志昌另指出，今年6月觀旅局說短期委外經營，但至今零進度？大安媽祖文化園區基座花6億，外埔花博園區12.5億，加起來共18.5億的建設恐繼續荒廢，浪費稅金。

他提醒，雕像的設置還要花兩年也會影響廠商進駐的意願，若一直拖延，廠商就會繼續觀望。

觀旅局長陳美秀說，觀旅局努力搶時間，原本促參可行性規劃需兩年，觀旅局努力縮短到一年，雕像設置與長期促參同步進行，期待明年順利委外經營。

花博 施志昌 新竹

延伸閱讀

海線建設慢議員嗆先刮自己鬍子 盧秀燕：為公安延期

課桌椅老舊夾學生屁股 盧秀燕：上任後已加速更新

20萬人次變僅2萬人次 全球美景高美濕地遊客6年掉九成

台積電台中擴建2奈米廠 議員：將重蹈日本熊本廠覆轍

相關新聞

海外買房激增50%！貴婦驚戰機掠過…考慮移民者增多

新冠疫情解封，加上國內總統大選將屆，不動產業者曾意婷觀察，近一年民眾到海外買房激增50%，尤其以美國最為熱門，客群以高科...

小熊藝術村續留台中外埔現曙光？農業局提兩方案協商

台中外埔花博園區的小熊藝術村農創園區，爆出業者稱農業局「官僚」自行停業，民進黨關心藝術村去留。農業局長張敬昌說，已進入協...

「鬼屋」華麗轉身 員林衛福大樓獲公共工程唯一特優獎

因荒廢有「鬼屋」之稱的彰化縣立員林醫院，經彰化縣政府重新改建為員林市衛生所暨長照衛福整合性大樓，各樓層設立體綠化，引入自...

台中中山綠橋興建年分存疑 議員促修改

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，市議員認為與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化...

課桌椅夾屁股 盧秀燕：加速汰換

台中市民進黨議員昨在議會質詢時指出，有國中小學生抱怨老舊課桌椅坐起來不舒服、會夾屁股，趴著午睡也不方便，要求3年內完成汰...

日月潭拉魯島指環斷 疑玩家破壞

日月潭八景之一的拉魯島，保護島體的外圍環形草排，空中俯看猶如一只寶石戒指。但日月潭國家風景區上周接獲通報，草排出現斷裂缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。