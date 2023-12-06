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須評估非游離輻射影響 台中電廠港風開閉所環差案再審

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所。圖／截自環評書件
為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所。圖／截自環評書件

為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所，但環委認為，台電應再具體說明空汙及溫室氣體減量、評估非游離輻射對電廠員工的影響，經討論後決議本案補正再審。

環境部今召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響差異分析報告（增設港風開閉所）」專案小組初審會議。

開發單位台電說明，為配合能源轉型政策，滿足離岸風力區塊開發政策及開發業者併網目標，欲針對離岸風電併網點加強電力網工程，並在台中發電廠內東側既有空地規畫增設避風開閉所。

台電指出，本次變更主要協助中彰離岸風電併網，開閉所僅做併網使用，不涉及變更電壓，也未涉及發電功能，開發面積約0.5公頃，為廠區既有用地，建物為地下1層、地上3層，併網容量約1.5GW。

但環委表示，台中電廠同時間規畫設置2部總容量為260萬瓩級燃氣複循環機組，應該針對各項環境影響，如空氣品質、水質、生態或交通等，進行綜合評估，並以最劣情境模擬減輕對策。

環委也指出，開發單位僅說明併網容量約1.5GW，但其傳送的功率、電磁波等都沒說清楚，加上港風開閉所鄰近其他開閉所位置，甚至也十分靠近廠區內的生活設置，認為應釐清非游離輻射的數據及其對台中電廠內員工的可能影響。

另外，環委也要求加強空氣污染排放量抵換、溫室氣體減量等作為、強化說明增設開閉所基地現況易危及瀕危樹種數量，並提出具體植栽移補植計畫及其比例，建議本案補正再審。

為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所。圖／截自環評書件
為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所。圖／截自環評書件

台電 輻射 空氣品質

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