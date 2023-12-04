影／戰貓化身貓奴 蕭美琴台中擼貓、談4愛貓寵物經

民進黨副總統參選人「戰貓」蕭美琴今天中午與立委林靜儀到霧峰「浪愛有家」餐廳用餐，餐廳內有50隻貓只，她化身貓奴，大談4隻愛貓寵物經，並開心擼貓、與貓咪們互動、甚至與貓對話，逗得眾人大笑。

蕭美琴日前在「Bi-khim 戰貓喵喵喵」首集節目大談愛貓經，化身貓奴向介紹家中的4隻愛貓Princess、阿花、Tiger、Fluffy。蕭美琴今說明，家中四隻貓目前都還在隔離檢疫期，之後還需要一些時間適應。

浪愛有家負責人康庭維表示，透過貓咪社會化程度與提升親人程度來達到提升領養率，降低街貓數量。他們期待透過餐廳模式，建立一個可持續吸納街貓送養的架構，發揮社會企業責任。

林靜儀說，區域立委提動物政策主張可能不易反應在選票上，但她還是負責任提出政見，包括正視經濟動物專業人力培養、建置與提升執業環境需求、落實食農教育，健全陪伴動物醫療需求，並建立飼主對陪伴動物老化照護知能。