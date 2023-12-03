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清水鎮平百年朴樹3兄弟 其中一棵疑遭真菌感染已枯死
台中市清水區鎮平庄橋江北街路邊有3棵百年老朴樹，其中一棵幾乎沒有葉子，明顯呈枯枝狀，樹皮表面還附著黑色一塊一塊的物質，疑似感染真菌，市議員楊典忠已通報農業局處理，他表示，市府對百年老樹維護太粗糙，缺乏定期巡查與健檢。
台中市農業局表示，清水區海濱段172-3地號目前有3棵朴樹為受保護樹木，位於清水大排旁的鎮玄宮西側花台，土地管理機關為市府水利局，依去年11月的健檢紀錄可知，生長勢尚可，但主幹內部有腐朽，且樹形受風剪影響嚴重歪斜偏向。
農業局指出，清水區公所去年111年11月調查，該樹已開始進入落葉期，今年11月29日到清水區編號1231003朴樹勘查，樹木嚴重落葉，已無葉子，且主幹外部長有疑似子囊菌類的黑色斑塊狀真菌，已採樣供進一步辨識；該樹經初步判斷已無生長跡象，將依程序擇期邀請樹木保護委員及相關單位辦理現勘，再視現勘結果辦理後續事宜。
市議員楊典忠表示，他每次路過鎮平庄都會觀賞路旁的朴樹3兄弟，這3棵百年老朴樹矗立路旁，有在地連結的情感外，3棵樹生長一處也有團結力量的象徵，2013年清水大排整治護岸時，他要求市府要保護這3棵百年朴樹，但沒想到最近的落葉枯枝景象，這棵朴樹應該也奮力掙扎好一段時間，實在讓人心疼，他通報市府農業局後，已經派人至現場察看。
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