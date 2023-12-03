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台中集團結婚 88對新人互許終身

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中市集團婚禮昨天舉行，新郎林進輝、新娘鄭秦利年齡差距16歲，忘年戀曲跨越兩岸，終成眷屬。記者林佩均／攝影
台中市集團婚禮昨天舉行，新郎林進輝、新娘鄭秦利年齡差距16歲，忘年戀曲跨越兩岸，終成眷屬。記者林佩均／攝影

幸福洋溢！台中市民暨公教人員聯合婚禮昨天在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，62歲新郎林進輝與陸籍46歲新娘鄭秦利相識28年，兩岸遠距離戀愛終成眷屬。林說互相扶持、包容是相愛不變守則。藝人「鼓鼓」近距離開唱，讓現場氣氛嗨到最高點。

台中市長盧秀燕擔任主婚人，以結婚30年「前輩」身分建議，婚後甜蜜感會少一點、親情會多一點，遇到低潮時，無論貧困或健康亮紅燈，不要忘記最相愛的時刻，夫妻一起克服難關、牽手走下去。

88對新人中，新郎林進輝與新娘鄭秦利年齡差距16歲，忘年戀曲跨越兩岸。鄭秦利說，28年前林到廣州出差，她從西安老家赴廣州工作相遇，彷彿一切注定，兩人遠距戀愛至今，他更曾長居西安10多年，讓她相當感動。林進輝說，感情長久靠尊重、扶持與包容，今年妻子到台灣生活，想給她儀式感，才報名聯合婚禮見證愛情。

另對愛情長跑13年的新郎陳俐榮、新娘林家瑜，從高中相戀至今。陳俐榮說，相愛秘訣是聽老婆的話。林家瑜說，兩人低調踏實，在一起多年「磨合差不多了」，決定攜手邁向人生下個階段。

婚禮邀請歌手「鼓鼓」擔任幸福大使，在88對新人身旁大唱「他一定喜歡你」，新郎、新娘現場起舞，尖叫聲不斷。民政局長吳世瑋說，今年贈送新人精美家電、手工喜餅禮盒，還有象徵「早生貴子」的助孕小金鏟，還有鑽戒、金飾、高級住宿券等摸彩。

新人 婚禮

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