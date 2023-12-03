杉林溪冬限定 金黃水杉美景當前

氣溫降低，南投縣杉林溪水杉林轉為金黃，為翠綠群山鑲上耀眼金邊，搭配水面倒影更美不勝收；水杉被稱為植物活化石，冬季限定的山林美景，持續到12月中旬，想欣賞的人要把握時間。

杉林溪位於南投竹山，海拔約1600至1800公尺，園區栽種牡丹與各類花卉外，還有紫葉槭、水杉等樹種，隨著季節變化葉色，讓杉林溪四季分明；11月初紫葉槭因為日夜溫差大率先「爆紅」，近日已到尾聲，園區8百多棵水杉接力，羽狀葉轉為金黃、橘黃，為山林染上耀眼色彩。

杉林溪園區表示，水杉有植物活化石之稱，60年前還被學界認為是滅絕樹種，至今仍是植物學家從事研究的珍貴林木；在台灣水杉少見，一般民眾也很陌生，因為同樣有羽狀排列的小葉，常被誤認為是「落羽松」。

園區表示，水杉的線形葉和側枝對生，落羽松的葉子在脫落性側枝上互生，這是分辨水杉、落羽松的主要方法；秋冬之際，水杉葉由深綠漸漸轉換成淺黃，再慢慢變成金黃和橘黃。

杉林溪園區種植800棵水杉，入口處附近的石井磯步道、青龍蕨類步道銀杏湖旁都有，透過水面倒影，金黃的水杉彷彿冬季最美的畫作；龍珠橋與旁邊還綻紅的楓葉，從安和橋方向眺望，都能欣賞絕美風景。

水杉林位在花卉中心旁，從停車場步行至水杉林約1小時，園區內有電動巴士；杉林溪平日、假日遊客多，想拍攝黃金水杉美景，可以早點入園。