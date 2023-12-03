長照累死三軍 公務員爆離職潮

台中市衛生局長照科今年爆離職潮，24名公務員中已有5人離職，還有3人請辭但被勸阻留任。市議員邱愛珊表示，長照是未來重點施政，應將長照科獨立成「長照處」，增加員額因應愈來愈重的長照業務。市長盧秀燕也為全台地方政府請命，盼中央鬆綁員額管制，否則長年加重的長照業務會「累死三軍」。

其他直轄市或多或少也有長照公務員離職現象，據了解，除了工作壓力，不滿薪資待遇而離職者占多數，有些則是有更好工作就選擇離職，地方期盼中央除了擴編人力，也能依直轄市物價來調整薪資，以期吸引更多人才投入長照行列。

台中市衛生局表示，台中A、B、C級長照據點截至10月已有1724處，數量全國第一，比2017年782處，增加942處，增加1.2倍；不過，衛生局長照科編制公務員24人，平均每人負責督導的據點數也增加1.2倍。公務員說，疫情期間，衛生局各科室都挑燈夜戰加班，好不容易熬過疫情，長照科加班到晚上8、9點仍是常態。

邱愛珊說，台中市65歲以上長者及業務量也逐年增加，市府明年度長照科員額編制含督導、照護專員及行政人員共222人，行政作業中，負責簽核的不到30人。另外，長照A單位(社區整合型服務中心)個管師，每人業務上限為150人，若額滿，業務量會回到照專身上，業務壓力大恐造釀離職潮，間接影響第一線長照服務品質，建議將長照科獨立成「長照處」，並整合長照業務。

衛生局長曾梓展表示，長照業務五年來迅速增加，預計明年預算破百億，且長照機構自數百家已增至1700多家，業務壓力大，長照科24位公務員，今年就有8名提離職，待中央補充約聘員額，盼盡量減輕第一線照專壓力。

盧秀燕表示，各局處都有員額不足狀況，但受中央管控，無法隨意增加，看中央不斷升格各機關「實在很羨慕」，她要為各地方政府請命，請中央鬆綁長照員額限制，否則業務量不斷膨脹，就會「累死三軍」。

曾梓展也補充，中央有許多「指標」要達成，需花費很多人力去達成，也持續跟中央溝通，應省略無所謂的行政程序、考評機制，讓第一線更有餘力服務；明年中央將開放給台中64名約聘僱照專人力，但仍需正職公務員，這是長照科的危機。