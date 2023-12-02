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杉林溪冬季限定美景 「植物活化石」為山林抹上金黃

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
山林溪水杉林轉為金黃，與水面倒影相互輝映，美景如畫。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，與水面倒影相互輝映，美景如畫。圖／南投縣政府提供

最近氣溫驟降，南投縣杉林溪水杉林，隨著低溫轉為金黃，如同為翠綠群山鑲上一道道耀眼金邊，搭配水面倒影更美不勝收，美景盛況預計持續到12月中旬，想要一睹冬季限定版山林美景，可把握機會前往欣賞。

杉林溪除了牡丹和各類花卉外，還種植紫葉槭、水杉等樹種，隨著季節變葉，讓杉林溪四季分明。11月初紫葉槭因為日夜溫差大率先「爆紅」，近日到了尾聲，園區內8百多棵水杉接力，羽狀葉轉為金黃、橘黃，為山林染上耀眼的色彩。

杉林溪園區表示，水杉有植物活化石之稱，60年前還被學界認為是滅絕樹種，至今仍是植物學家從事研究的珍貴林木。在台灣水杉非常稀有，一般民眾也很陌生，因為同樣是羽狀排列的小葉，常被誤認為是「落羽松」。

不過，水杉的線形葉和側枝都是對生，而落羽松的葉子在脫落性側枝上互生，是分辨水杉與落羽松的方法。秋冬之際，水杉葉由深綠漸漸轉換成淺黃，再慢慢變成金黃和橘黃。

杉林溪園區種植800棵水杉，有的種植在入口處附近的石井磯步道及青龍蕨類步道銀杏湖旁，透過水面的倒影，金黃的水杉如同冬季最美的一幅畫。龍珠橋與旁邊還綻紅的楓葉，從安和橋方向取景，都能拍出超美的風景。　　

另外水杉林位在花卉中心旁，從停車場步行至水杉林約要1小時，如果行程較趕的話，可搭乘無碳排放的電動巴士，即可抵達水杉林。杉林溪平日假日都有許多遊客上山健行、賞景，若想拍攝澄澈乾淨的黃金水杉美景，可以早點入園，避免塞車還能感受空谷幽林美景。

山林溪水杉林轉為金黃，吸引大批遊客欣賞冬季美景。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，吸引大批遊客欣賞冬季美景。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，與水面倒影相互輝映，美景如畫。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，與水面倒影相互輝映，美景如畫。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，為冬季帶來絢爛色彩。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，為冬季帶來絢爛色彩。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，成為冬季最亮眼的風景。圖／南投縣政府提供
山林溪水杉林轉為金黃，成為冬季最亮眼的風景。圖／南投縣政府提供

落羽松 低溫 南投

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