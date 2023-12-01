南投玉山文化節新創意 AR技術讓玉山、黑熊常伴身邊

南投縣首屆「南投玉山文化節」今天開跑，結合「南投縣玉山文學獎」、「玉山美術獎」與「竹藝產品開發競賽」外，8日至10日在中興新村大操場還有盛大主題活動，融入藝文表演、雲朵市集。其中AR體驗「望見玉山」將玉山融入背景，搭配巨型台灣黑熊製作AR天空擴增實境，讓民眾隨時與玉山同在。

南投縣長許淑華說，南投山清水秀，蘊藏豐富的藝術創作能量，人才濟濟名家輩出。南投縣長期舉辦的「玉山文學獎」、「玉山美術獎」更深受文化人敬重。今年首度舉辦玉山文化節，主題「文化頂峰望見玉山」，將藝術、文化和自然，透過表演、藝術創作、科技以及文化交流做結合，讓民眾探索南投社區和村落文化，感受觀光藝文之美。

玉山文化節主題活動8日晚上6時登場，邀請歌手、樂團包括魏如昀、Crispy脆樂團、金田創藝，及在地的安妮塔克、伊斯昂原住民文化藝術團演出，9日及10日則有「魚池戲劇團X何日君再來劇團」、众擊坊、民和國中濁岸合唱團、曼暉舞蹈團、南開科技大學熱音社、暨南大學熱舞社、南投縣客家協會、竹鹿竹樂團等藝文團體演出。

南投縣文化局長林榮森說，活動匯聚18個藝術表演團體，凸顯南投多元藝術風貌，玉山文化節也結合新科技，這次透過AR技術， 以「無時無刻，望見玉山」作為文化節一大亮點，玉山景觀融入背景，搭配台灣黑熊製作成Web AR天空擴增實境，民眾不需要下載app就可直接拍照互動，深入體驗玉山之美，12月1日至18日線上參與活動，即可參與線上抽獎及實體兌換活動。

活動也規劃發行全台首創GPS NFT（數位代幣），搭配時尚工藝及服裝，呈現南投8個古蹟、歷史建築及代表性景點，製作9款共5千個NFT，包括漆藝大師王清霜等人的作品也成為NFT、1日至18日可在線上免費兌換不限定款NF。

「玉山文化節」16日在水里、草屯舉行鄉鎮走讀活動，以深度文化小旅，讓遊客更深入體驗南投獨有的文化風情。詳細資訊可至「2023南投玉山文化節」FB粉絲專頁或活動網站查詢。