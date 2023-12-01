南投首辦玉山文化節 免攀登與台灣最高峰合影

南投縣政府12月8日至10日在南投市中興新村舉行南投玉山文化節主題活動，現場安排音樂、舞蹈及其他形式演出、市集，還有AR擴增實境讓遊客與南投地標玉山、台灣黑熊合影互動。

南投縣政府首度舉辦「南投玉山文化節」系列活動今天開跑，包含開幕晚會、藝文展演、雲朵市集、走讀導覽及玉山文學獎、玉山美術獎、竹藝產品開發競賽等多項展覽，其中8日至10日一連3天在中興新村大操場辦理主題活動，讓民眾透過AR科技與台灣最高峰玉山、黑熊合影。

南投縣政府文化局今天對外宣傳，南投縣長許淑華出席致詞說，南投玉山文化節將藝術、文化、自然透過表演、藝術創作、科技結合，開幕式8日晚間6時在中興新村登場，邀魏如昀、Crispy脆樂團、金田創藝等藝人團體演出，3天活動匯聚逾18個流行、藝術表演團體。

文化局長林榮森表示，現場規劃AR體驗將玉山景觀融入背景，搭配巨型台灣黑熊製成Web AR天空擴增實境，讓遊客與玉山、黑熊拍照互動；另外，雲朵市集有超過51個攤位共同呈現藝術文創、社區、親子、在地小農、輕食，讓民眾探索南投多樣文化與商品。