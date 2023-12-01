高美濕地遊客掉9成 10問題待解

台中高美濕地標榜「一生必遊」景點，但從2018年每月20萬人次，到今年跌到每月僅2萬人次，議員列舉10大問題，並質疑市府解散「高美濕地維護管理小組」，對全球美景地標沒落，市府應正視，加快改善。

高美濕地9月觀光人數創新低，僅2萬2286人次，比8月3萬3266少減少33%，比去年9月減少57%。市議員楊典忠、施志昌、林祈烽說，遊客反映高美濕地有十大問題，包括「陸化」植物入侵範圍太大、沒有導覽地圖且指標不足、無障礙通道太遠、沒有攤販美食區與販售紀念品的地方、木棧道附近沒有遊客中心、海堤階梯高度太大、暑假沒有接駁專車、周邊大排河溝垃圾廢棄物多、高美大橋鏽化等。

市長盧秀燕表示，高美濕地長期以來都希望可以蓋廁所，但因為觀光管制可能需要多走幾步，另外遮蔭不夠，市府會加強努力改善。因不少小組疊床架屋，所以精簡組織，但是重視程度不變。

盧秀燕說，過去3年因疫情，國內旅遊比較發達，疫情解封後大家都出國觀光，國內旅遊人數下滑，觀光景點也會有移轉性，市府會繼續努力。

副市長王育敏29日召開「高美濕地設施維護及行銷宣傳研商會議」，討論如何提升服務品質、高景觀橋維護管理進度、美堤街景觀餐飲工程進度、研商調整309路公車班車時刻等問題，持續提升高美濕地的旅遊品質。

市府會加強宣告各機關統一識別規範，確保濕地的整體一致性，將逐步汰舊更新，以合乎視覺與資訊正確，目前高美濕地周邊的各項軟、硬體設施，都由各機關持續改善。

楊典忠表示，台中市政府應嚴肅面對問題，高美濕地由臨時又不常開會的跨局處會議負責，難怪觀光人數一直下降，他要求市府成立專責單位，負責每年經常性建設與養護，建置整體系統性導覽指標及入口意象。