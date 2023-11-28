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梨山「山谷燈光節」30日點亮 賞燈、賞楓品嘗蜜蘋果、甜柿正是時候

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
梨山賓館前兩棵高28公尺的雪松，因位在海拔1956公尺高山上，成為全台海拔最高的聖誕樹。圖／參山國家風景區管理處提供
梨山賓館前兩棵高28公尺的雪松，因位在海拔1956公尺高山上，成為全台海拔最高的聖誕樹。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部參山國家風景區管理處今宣布，今年在梨山舉辦的「山谷燈光節」已設置完成試燈中，預計30日點亮大梨山，展期至明年1月7日。歡迎國內外旅客利用聖誕與新年假期前往，不但可以賞燈、賞楓，還可以品嘗蜜蘋果、甜柿和雪梨，也可以到谷關泡湯看燈，過一個浪漫的聖誕與新年。

在參山處打造下，梨山賓館前兩棵高28公尺的雪松，因位在海拔1956公尺高山上，成為全台海拔最高的聖誕樹。它經過多彩繽紛變化煙花燈飾設計，呈現猶如冬季雪花的美麗模樣，搭配燈光秀的變幻顏色，吸引許多旅客駐留拍照留念。

參山處長曹忠猷說，「山谷燈光節」連兩年舉辦，成為梨山觀光品牌活動，尤其又逢賞楓及蜜蘋果季，正是值得遊客前往時。現雖在試燈，但已有許多遊客趕著上山欣賞。

他說，連同谷關溫泉公園則布置為「谷關聖誕派對」氣氛，現場有「星光隧道」，運用星星形狀架構展現如流星畫過般的景象。在谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型的燈飾裝置，在夜晚中伴隨著歌曲閃耀進行燈光秀展演，夢幻感十足。建議遊客到谷關遊後，可以選擇晚上泡湯，欣賞燈光後，隔天再到梨山一遊。

參山處指出，豐原客運865路本月20日復駛中橫，讓谷關到梨山的交通更便利。更多活動詳細內容可上參山國家風景區旅遊網，或FB粉絲專頁「趣遊參山」了解。

谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。圖／參山國家風景區管理處提供
谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。圖／參山國家風景區管理處提供
谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。圖／參山國家風景區管理處提供
谷關溫泉公園步道，可以看到以高度達4公尺的鈴鐺造型設計出的燈飾裝置。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山 國家風景區 賞楓 燈飾 溫泉 花燈

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