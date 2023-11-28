教育部國有地出租擬蓋廟？當地居民反彈 南投縣府籲檢視租約

草屯1處教育部國有地租給民間公司，卻擬建廟引居民不滿；南投縣府今天表示，請教育部檢視租約是否合宜並予終止，若終止、收回土地使用權同意書，縣府立即撤銷建照。

草屯鎮新豐里新豐段2055地號土地研擬興建廟宇，引起居民陳情抗議，南投縣政府建設處今天發布新聞稿表示，這處建築基地是國有土地，屬於教育部管理，由教育部與水工弘運資產管理有限公司簽訂租賃契約，縣府接獲陳情立即轉請教育部審慎評估租約合宜性，及是否違反相關規定，只要教育部終止租約，土地使用權同意書失去依附，縣府就會立即撤銷此處建造執照。

縣府建設處指出，這處廟宇建築基地屬於農村重劃區內乙種建築用地，是教育部管理的學產土地，由教育部和水工弘運資產管理公司簽租約，教育部去年7月6日出具土地使用權同意書，讓公司辦理廟宇建物的建造執照申請，接獲民眾反對意見後，多次轉陳教育部評估考量租約是否合宜、是否違反學產土地租賃契約精神。

建設處表示，教育部出具此案土地使用權同意書及申請建造執照時，申請人都是水工弘運公司，但實際興建使用卻是「紫受宮」，這部分是否違反合約不得將租賃標的物轉租、轉借或以其他名義供第三人使用的規定，請教育部慎重檢視是否已構成終止租約條件。

這塊國有地規劃興建「紫受宮」，廟方在土地圍籬張貼公告表示，未來沒有八家將之類團體，沒有吵雜聲音，且會使用環保金爐、環保鞭炮，每年只舉辦關聖帝君聖誕及中元普度法會，廟前廣場也可提供居民運動；雖然釋出善意，居民仍反對住宅區蓋廟。