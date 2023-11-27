台中消防月曆發表 女護理師首度入選吸睛

台中市消防局今天在市府發表2024年的消防月曆，展現台中消防的強健體魄，以及台中市優美景點。圖／台中市消防局提供

台中市消防局今天下午在市府發表明年度的消防形象月曆，由市長盧秀燕主持發表會，此次消防局拍攝的代言人有13人，其中4名為女性，消防局今年也首度開放義消加入，其中獲選為4月代言人何瑾婷，平時是護理師，也是救護義消，盧秀燕在介紹每個月的代言人時，都不忘詢問拍攝主角是否已婚，當起「媒人」，也讓現場笑聲不斷。

台中市消防局表示，2024年的消防形象月曆，今天在市府發表，參與拍攝消防猛男女力有13位，其中男性9人，女生4人，首次邀請義消參與，本次獲選參與拍攝4月代言人何瑾婷，平日是一位優秀的護理師，同時也是鳳凰救護大隊博館分隊的救護義消。

此次月曆的封面人物劉明翊是吉他好手，曾與朋友組樂團於各處活動中表演，其他各月分代言人，也有曾經擔任過職業軍人、美事餐廳廚師、調酒師等工作的徐健峰，也有曾將獲得健美健身錦標賽新秀形體組第一名的張翔傑，另外6月代言人劉麗君具備救護教官證照，8月代言人陳冠綺喜歡跳舞，此次發表會熱舞秀也是由陳負責編排、指導。

台中市消防局表示，新冠肺炎影響生活，過去三年國人減少許多戶外活動機會，此次2024月曆拍攝地點挑選台中市著名的景點，包括潭雅神綠園道、大坑風景區、后豐鐵馬道、后里馬場、高美濕地、高美風車大道、清水橋中橋、清水大楊油庫、大坑粉紅情人橋等，希望讓更多人透過月曆認識台中。