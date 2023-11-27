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台中市消防形象月曆發表會 猛男女力嗨翻全場

中央社／ 台中27日電

迎接2024年到來，台中市消防局今天舉辦消防形象月曆發表會，13名參與拍攝的猛男及女力秀出健美身材，台下觀眾尖叫聲不斷，市長盧秀燕說，這是1場最熱情的活動。

消防局下午在台中市政府舉辦2024消防形象月曆發表會，獲選參與拍攝的13名男女警義消現身會場，盧秀燕一一介紹各月份代言的警義消亮相，部分還是單身的警義消人員更成為熱門人物，盧秀燕還拜託大家，想要跟他們認識的話，千萬不要打電話到119，以免119被打爆。

盧秀燕表示，公家機關每年出版很多文宣品，而消防月曆是最受歡迎的文宣品之一，對消防人員士氣也大為提升，這次應徵拍攝明年月曆的消防人員共53人，最後錄取13人，其中男性9人、女性4人，由於今年還首度開放義消報名參加，13人有1名參與救護隊的護理師獲選。

擔任護理師的何瑾婷，目前是鳳凰救護大隊博館分隊的救護義消，很開心自己能成為第1個參與月曆拍攝的義消人員。被盧秀燕選出擔任形象月曆封面人物的劉明翊，不僅身材好，閒暇之餘還喜歡彈吉他，他說，希望大家能保持運動熱情，走出戶外。

2月份代言人張翔傑是112年健美健身錦標賽男子新秀形體組（身高超過178公分級）第1名；8月代言人陳冠綺喜歡跳舞，今天發表會的熱舞秀就是她編舞及指導；11月份代言人魏寅軒是客家子弟，可以流利以客語和他人溝通。

這次消防形象月曆還特別挑選知名景點拍攝，台中市消防局說明，2024形象月曆採贈送方式，民眾除了在今天發表會與消防局臉書活動現場領取外，也可透過參與公益活動，到台中捐血中心於指定時間及捐血處捐血，也能獲贈月曆1份。

月曆 盧秀燕 捐血中心

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