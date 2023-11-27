台中雨水下水道 實施率6都倒數

台中市審計處批評台中市雨水下水道建置緩慢，到去年底的實施率僅78.32%，六都排倒數第二，建置總長度也僅排第4名末段班。民進黨議員批評不只建置慢，各區落差也大，大安區僅設置530公尺，多處急降雨就淹水，以水利局預估每年做5公里的長度，也要41年才能把現在規畫的工程做完。

水利局長范世億說，雨水下水道的設置規畫須持續檢討，如最近一次是檢討潭子地區，甲安埔則在2019年檢討過，各區淹水狀況一直改變。每提升1%的雨水下水道需要7億元。另雨水下水道是補側溝與區域排水的不足，如果這些功能完善，雨水下水道就不很迫切。

議員施志昌指出，原縣區各區雨水下水道建設落差很大，工程實施率相對偏低，規畫幹線總長為550.78公里，目前僅完成344.68公里，實施率僅62.58%；大甲溪北時常淹水，位在日南都市計畫區也沒有雨水下水道，養工處協助在中山路設置側溝，稍解決一些問題。

施志昌說，因極端氣候影響，急降雨仍會淹水，今年8月5日卡努颱風影響，大甲溪北地區有日南都市計畫區，仍多處淹水；中山路二段與北堤東路口等多處也是一下大雨就淹。

范世億表示，灌排合一的區域，會與農水署合作，利用沒有灌溉的渠道加強後，用來排水，只要地表有新的開發，淹水的問題就會有新變化，水利局會持續滾動檢討。

議員周永鴻說，台中市汙水下水道2022年底接管戶數是26.9萬餘戶，較2021年底的24.71萬戶，僅增加1萬多戶，普及率增加不到1%，成長緩慢。

周永鴻表示，接管率城鄉差距太大，原市區8區都能接管，原縣區僅豐原、和平、石岡、東勢、梧棲、太平等6區能接管，還有11區做不了。周永鴻要求水利局加速規畫，不要對縣市區域大小眼。

水利局表示，台中市總人口數持續大幅增加，接管率計算基礎不同，台中市用戶接管戶數約26.9萬餘戶，市府持續爭取補助，加速建設台中市下水道系統。