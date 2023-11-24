影／風大助長 台中清水火燒山4小時 沙鹿也飄焦臭味

今天下午1點多，位於台中市清水區嘉陽高中後方荔枝園發生雜草火警，由於風勢強，助長火勢，消防人員佈水線滅火、疲於奔命，火勢於下午3點半控制，燒了4小時後總算撲滅，附近居民議論紛紛，位於下風處的沙鹿區也聞到燒焦味。

台中市消防局表示，清水區清水嘉陽高中後方荔枝園下午1點多發生雜草火警案件，派遣第四大隊、清水、沙鹿、梧棲、清泉分隊等共計5個單位，出動各式消防車17輛、消防人員36名，現場由四大組長柯俊榕擔任指揮官。

由於現場風勢強勁，星星之火延燒快，陣陣濃煙影響一旁車道用路人行車視線，位於下風處的沙鹿區也聞得到燒焦味，海線居民廣為討論，呼籲行經該路段要減速慢行。