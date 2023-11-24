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中彰投分署履歷快修站全年無休 逾7百名青年獲助

中央社／ 台中24日電

求職過程中，撰寫履歷是求職第一步，勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心的「履歷快修站」提供24小時線上收件服務，由專業顧問提供建議，已服務近750名青年求職。

中彰投分署今天發布新聞稿指出，「履歷快修站」提供快速方便履歷健檢服務，對於偏鄉地區求職青年、轉職青年大有助益，讓履歷能夠在眾多求職者中脫穎而出，深獲好評。

中彰投分署表示，自民國111年推出至今已服務近750名青年，112年起更與轄區內多所大專校院合作推廣，讓更多畢業新鮮人充分做好求職準備，歡迎正要踏入職場或想要轉換工作跑道的青年朋友多加利用。

以今年大學畢業的林姓女子為例，透過履歷快修站的服務，讓她快速修正履歷架構及撰寫重點；在發現她對職涯沒有清楚規劃後，還推介她預約線上職涯諮詢，由專業顧問與她一起討論，釐清求職方向，如今她順利成為科技工程師。

中彰投分署指出，勞動部自今年5月啟動「投資青年就業方案」第2期，其中「定方向」在於協助青年釐清職涯方向，分署透過青年職涯發展中心提供「履歷快修站」、職涯探索、職涯諮詢、模擬面試等多元服務，讓青年充分發揮優勢，增加求職競爭力，找到理想工作。

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