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南投好茶銷陸 首批裝櫃

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華（左二）昨天見證近8千斤茶葉在縣農會裝櫃，將銷往杭州、寧波。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（左二）昨天見證近8千斤茶葉在縣農會裝櫃，將銷往杭州、寧波。記者江良誠／攝影

新冠疫情影響南投農產銷售，南投縣長許淑華7月赴大陸行銷農產，昨下午在縣農會將7800斤茶葉裝櫃，將銷往杭州、寧波、湖州。縣府和農會推動產銷平台，將新鮮農產直送外縣市，近日舉辦4場南投青農快閃市集，讓外縣市民眾買到南投新鮮農產，拓展銷售管道。

南投縣農會昨下午將茶葉裝櫃，南投8大茶區茶葉經打包，由堆高機裝運到貨櫃上，數量多達7800斤，在場的茶農和茶商相當開心。

游姓茶農說，受疫情影響，這3年國內茶葉買氣減少，加上兩岸關係急凍，茶葉銷往大陸幾乎停擺，導致茶葉不斷堆積，就連豐收也擔心滯銷，好不容易，疫情結束，和大陸農產銷售逐漸恢復，不用擔心倉庫茶葉持續堆存。

許淑華說，為了擴展南投農產，7月透過參加兩湖論壇，和縣農會合作行銷南投農產，順利與杭州、湖州、寧波當地企業合作，行銷南投茶葉，業者回饋南投茶受當地消費者歡迎，這次共採購7800斤茶葉，銷售金額超過5千萬元，代表南投茶葉品質受到大陸消費者肯定。

縣府積極推動產銷平台，將農產品從產地直送到外縣市，讓消費者可直接向農民購買新鮮農產，之前已經在國道關西服務區、台中第六市場試營運3場次，最近又將辦4場南投青農快閃市集，提升農產競爭力。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，縣府打開大陸市場，南投各茶區受到合作企業和消費者肯定，今年南投茶葉外銷量1.5萬斤，這是縣府大陸行後，首批茶葉銷往大陸，未來還有第2梯、3梯。

南投縣農 茶葉 農會 許淑華

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