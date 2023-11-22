大葉校友創微醺農場獲獎 黃衍勳：盼農業不要被當成最後選項

彰化縣大葉大學校友黃衍勳青農返鄉創業微醺農場，榮獲今年國家永續發展獎，黃衍勳說，當初回到雲林家鄉，發現一半的房子都已經沒有住戶了，他希望農業不要被年輕人當成最後的選項，未來將更加努力帶動農村發展。

36歲黃衍勳就讀大葉大學分子生物科技系時，跟隨張雲祥教授學習蝦病毒相關研究，懷抱創業夢的他，原本從事研究助理工作，後來評估養殖泰國蝦有商機，父親也願意釋出部分魚池讓他嘗試，他才回到家鄉雲林縣水林鄉，展開他的青農創業人生，並在2016年創立微醺農場。

黃衍勳說，很開心能獲得肯定，跟大企業一起名列國家永續發展獎，微醺農場提供消費者新鮮安全的小黃瓜和牛番茄，不只是產銷履歷管理與產品分級，聯合國永續發展目標SDGs的每一個分項，他都努力實踐，因應氣候變遷，也進行農場的碳盤查，實施離地栽培的減碳策略，也在溫室導入智慧化設備，透過環境數據偵測與恆溫管理，維持品質穩定，落實責任生產。

張雲祥說，黃衍勳在校期間非常認真，大二加入實驗室，不僅積極參與研究，也勇於嘗試創新，這幾年看著他不斷成長，從追求知識的大學生，蛻變為實踐理想的創業家，從小規模的青農開始，一步步結合家鄉其他青年共同努力，除了將大學所學的生物科技檢測專業應用在農業上，更懷抱帶動農村永續的使命感，樂於分享資源給其他人，國家永續發展獎的榮耀實至名歸，他很開心學生的成就能夠超越老師。