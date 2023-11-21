台中海線交通靠農路串連 暗藏風險

台中市升格直轄市13年，海線部分交通仍靠農路。當地議員批評，大安溪北岸的大甲交通要道，彼此間缺乏聯絡道路，得繞遠路或靠曲折農路聯通，入夜後視線昏暗藏風險；大安溪南岸的外埔區也是如此，建設不該有城鄉差距，缺乏直轄市格局。市府表示，將透過高鐵高架橋下空間，規畫聯通道，可縮短15分鐘以上車程。

台中市升格後推動交通建設，不過，海線議員施志昌說，海線地區交通規畫落後，像是大甲幼獅工業區車流量大，卻只有兩線道，常塞車與發生事故，應拓寬道路，並銜接周邊的長安路、黎明路。

不只如此，施志昌說，非都市計畫區道路規畫混亂，重要道路無法串聯，還常被國道或鐵道截斷，不然就得走農路，不熟悉路況的人常迷路，入夜後視線昏暗，更容易發生意外。

當地批評，大甲西北側的區域主要幹道有東明路、通天路與北堤東路，道路彼此平行，缺乏垂直貫穿的聯絡道路，如果想從東明路轉到通天路，得花20分鐘繞遠路，不然就得走幹道之間曲折的農路。

施志昌說，外埔區甲后路、土城路與廍子路也是如此，得繞遠路從麗寶樂園、外埔區公所繞行，直線距離不遠，開車卻得繞一大圈；應該利用高鐵高架橋下空間，開設聯絡道貫通。

西屯區福安里周邊居民多，市府在福裕公園內開設便道，讓居民可通往福科路、台灣大道，不過該處屬於公園用地，若發生車禍或事故，肇事責任都歸咎於從便道出入的民眾，議員為民眾抱不平，要求變更道路規畫。

建設局長陳大田說，大甲、外埔主要幹道的聯通道，已研議利用高鐵橋下空間串連，經與高鐵局研議後，原則上獲得支持；該區間長約1.9公里，有高鐵機電設施、逃生梯與柵欄等，仍待克服。

副市長黃國榮表示，面積廣大的公園內，仍然有道路用地，例如中央公園就有，目前福裕公園的便道非計畫道路，將評估交通需求，若有必要性將盡快變更都市計畫。