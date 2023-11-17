台中南屯重劃區 爆遭埋廢棄物

時力立委陳椒華、台中市議員吳佩芸昨天在立法院舉行記者會，指出台中市南屯區一處自辦市地重劃區部分土地遭填埋廢棄物，含超量砷鋅鎳鉻等重金屬，要求市府暫緩地籍整理、權利變更登記和交接土地等重劃程序，待環保單位調查釐清廢棄物填埋及土壤汙染情況再繼續。台中市環保局表示，將再至現場檢測調查。

陳椒華指出，台中市南屯區有10多筆工業用地被檢舉違法採取土石、回填廢棄物，重金屬檢測砷、鋅、鎳含量超標，某處採樣點砷含量是土壤管制標準的101倍、監測標準的203倍；鋅含量是管制標準的19倍、監測標準的38倍；鎳含量是管制標準的2倍、監測標準的3.2倍。顯然已達汙染整治場址程度，應進盡速進行土壤調查，確認汙染情況。

陳椒華表示，部分被回填廢棄物的土地是台糖公司的，請台糖先開挖採樣送驗，確認填埋廢棄物情況，因為附近有水線，且位於地下水補注地質敏感區，透水面積達6成，重金屬恐汙染地下水，應設立簡單地下水監測井，確認地下水是否遭受汙染。

吳佩芸指出，該自辦重劃區進行環評時，雖有做土壤採樣，呈現無重金屬超標，但採樣點位都不是核心區，正好避開受汙染的土地，懷疑環評文件避開汙染土地才得以通過環評。這塊土地將來要做工業區，如果已經受汙染，含超標重金屬，應先進行土汙整治列管，不該變相透過重劃來掩蓋土地遭違法掩埋事業廢棄物的狀況。

列席的環境部環境管理署中區管理中心簡任技正蘇聖傑表示，會再釐清，是否重啟調查，也會再與地方政府研議。

台中市環保局廢管科長萬滋澤表示，環境稽查大隊前天接獲案件後，已至現場針對9筆土地進行檢測，另1筆土地面積只有1平方公尺，因面積過小未檢測，由於陳情人沒有提供確切地點，因此檢測值也所落差，目前9筆土地並未驗出重金屬超標事宜，後續待立委提供懷疑的確切地點，將再至現場檢測調查。