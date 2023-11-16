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台中自辦重劃區違法埋超標重金屬？ 陳椒華籲重啟調查

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（中）表示，位於台中南屯工業用地遭違法回填廢棄物，重金屬檢測砷含量超高，是土壤管制標準的101倍，監測標準的203倍；要求市府應盡速進行土壤調查，確認汙染情況。記者杜建重／攝影
時代力量立委陳椒華（中）表示，位於台中南屯工業用地遭違法回填廢棄物，重金屬檢測砷含量超高，是土壤管制標準的101倍，監測標準的203倍；要求市府應盡速進行土壤調查，確認汙染情況。記者杜建重／攝影

時力立委陳椒華、台中市議員吳佩芸今天在立法院舉行記者會，指台中市南屯區一處自辦市地重劃區傳部分土地遭填埋廢棄物，含超量砷鋅鎳鉻等重金屬，要求市府暫緩地籍整理、權利變更登記和交接土地等重劃程序，待環保單位調查釐清廢棄物填埋及土壤汙染情況再繼續。

陳椒華指出，台中市南屯區有十多筆工業用地被檢舉違法採取土石、回填廢棄物，重金屬檢測砷、鋅、鎳含量超標，砷含量是土壤管制標準的101倍、監測標準的203倍；鋅含量是管制標準的19倍、監測標準的38倍；鎳含量是管制標準的2倍、監測標準的3.2倍。顯然已達汙染整治場址程度，應進儘速進行土壤調查，確認汙染情況。

陳椒華表示，部分被回填廢棄物的土地是台糖公司的，請台糖先開挖採樣送驗，確認填埋廢棄物情況，因為附近有水線，且位於地下水補注地質敏感區，透水面積達六成，重金屬恐汙染地下水，應設立簡單地下水監測井，確認地下水是否遭受汙染。

吳佩芸表示，辰億自辦重劃區將來要做工業區，如果土地已經受汙染，含超標重金屬，應先進行土汙整治列管，不該變相透過重劃來掩蓋土地遭違法掩埋事業廢棄物的狀況，並質疑環評文件避開汙染土地得以通過環評。

列席的環境部環境管理署中區管理中心簡任技正蘇聖傑表示，會再釐清，是否重啟調查，會再與地方政府研議。台中市政府環保局科長萬滋澤表示，環境稽查大隊已入場調查狀況，並做初步檢測，會持續依法調查。

台市南屯區一處自辦市地重劃區傳出部分土地遭填埋廢棄物，含重金屬，受汙染區域包括台糖土地。時代力量立委陳椒華（中）與台中市議員吳佩芸（左）等人上午舉行記者會，要求市府暫緩地籍整理及權利變更登記和交接土地等重劃程序。記者杜建重／攝影
台市南屯區一處自辦市地重劃區傳出部分土地遭填埋廢棄物，含重金屬，受汙染區域包括台糖土地。時代力量立委陳椒華（中）與台中市議員吳佩芸（左）等人上午舉行記者會，要求市府暫緩地籍整理及權利變更登記和交接土地等重劃程序。記者杜建重／攝影

廢棄物 地下水 台中市

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