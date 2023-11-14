北高巨蛋旁都商業區 台中巨蛋卻是住宅區憂未來發展

台北小巨蛋周邊是商業區，台中巨蛋周邊是住宅區，市議員楊大鋐擔憂台中巨蛋未來商業服務機能不足，要求都發局應盤整當地未來使用需求，調整細部計畫。都發局指出，興建過程如有調整都市計畫變成專用區的需求，會配合辦理調整細部計畫。

楊大鋐表示，五月天將在台中巨蛋辦跨年演唱，全台瘋狂，讓中部歌迷不用再奔波是好事，顯示台中巨蛋對中部人的重要性。楊大鋐關切巨蛋進度，日前已決標，明年是否可以如期開工？建設局局長陳大田表示有信心能在明年開工。

楊大鋐說，巨蛋所在洲際棒球場周邊參加活動，除鄰近捷運站，位置與市區距離相對偏遠，對外來客較不友善。最大的問題在於周邊商業機能還不發達，雖然洲際棒球場附屬事業「漢神洲際購物中心」已施工，但未來服務兩座這麼大型的集會場所，服務能量恐怕不夠。

楊大鋐說，高雄巨蛋旁不僅有漢神巨蛋購物中心，晚上旁邊還有瑞豐夜市；台北巨蛋本身也有商業附屬設施的店面，周邊更都是商業區。

反觀台中巨蛋，他整理了台北小巨蛋和台中巨蛋使用分區，差別在於台中巨蛋基地周邊住宅區，台北小巨蛋都是商業區。台中巨蛋目前使用分區還是文中小用地，未來如OT招商有無可能可以設置商業附屬設施？台中巨蛋周邊都是住宅區，這部分未來有無符合當地的商業服務需求？

都發局局長李正偉表示，巨蛋跟體育用地在整個14期重劃區，都發局針對周邊交通、土地承載力、土地使用分區整體規劃與檢討。

李正偉說，巨蛋基地有部份會劃出來做實驗學校用地；洲際棒球場當初是體育用地，後來配合商業設施使用變更成體育專用區，目前午資開發有部分進行商場使用。有關巨蛋部分，後續會在興建過程中，如有調整都市計畫變成專用區的需求，都發局也會配合辦理調整細部計畫。