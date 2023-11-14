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AI搭配AR打造互動式觀賞 陳炳宏水墨創作台中展出吸睛

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
陳炳宏以擬人手法及劇場式構圖「戲墨家園-數碼狂想」，傳達對台灣人文現象的深省。圖／台中市文化局提供
陳炳宏以擬人手法及劇場式構圖「戲墨家園-數碼狂想」，傳達對台灣人文現象的深省。圖／台中市文化局提供

台中市葫蘆墩文化中心邀請投入創作30年的陳炳宏，帶來「寓世宏觀-陳炳宏當代水墨創作展」，展出作品透過AR擴增實境科技，讓畫中佛像、人物、動物彷彿躍然紙上，帶給觀眾前所未有的互動式觀展體驗。

陳炳宏現任台灣藝術大學書畫藝術學系系主任，此次與朝陽科技大學視覺傳達設計系合作，透過AI指令演譯作品配樂，搭配AR軟體，使畫作與觀眾互動，精采展示水墨藝術創作深度與層次的多元表現，展期即日起至12月10日。

陳炳宏精研水墨人物畫，以戲劇性的人物造型肢體，演繹獨特的人文色彩及眾生百態。陳炳宏分享，水墨人物畫以深沈美感形式記錄人類文明記憶，而人類的心靈層次，在現今快速變動的環境中更疏離空洞，因此他在創作中也注入文化人倫的意涵，希望藉此傳達對文化傳承的關注。

葫蘆墩文化中心表示，展出作品「戲墨家園-數碼狂想」代表台灣意象的玉山圖像與台灣獼猴，以擬人手法及劇場式構圖，傳達對台灣人文現象的深省。「五月榮光」以身為勞工之子的角色，回顧父親半生辛勞，以致貧病的感懷。「畫味人生」則以中式烹飪「快炒」手法為發想，延伸以中國各地風土特色，反映人生現象。

陳炳宏作品「畫味人生」，以中式烹飪「快炒」反映人生。圖／台中市文化局提供
陳炳宏作品「畫味人生」，以中式烹飪「快炒」反映人生。圖／台中市文化局提供

台灣獼猴 台灣人 台灣藝術大學

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